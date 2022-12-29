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新北將放全台最早跨年煙火 捷運公司推薦一日遊

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北捷運公司推薦，淡海輕軌V03淡金鄧公站的櫻花大道非常適合民眾到此迎新健行。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司推薦，淡海輕軌V03淡金鄧公站的櫻花大道非常適合民眾到此迎新健行。圖／新北捷運公司提供

全台最早跨年煙火「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日20點23分在淡水河「兩岸三地」施放，當日下午4點起交通管制，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。新北捷運公司也推薦元旦連假淡水地區輕軌沿線一日遊路線，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出遊。

新北捷運公司表示，為因應今年「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀觀賞跨年煙火人潮，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車，班距也將視人潮狀況，加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

新北捷運公司指出，元旦連假期間，他們推薦三條輕軌沿線一日遊路線，民眾可在V03淡金鄧公站附近有櫻花大道及三空泉農莊，在V05新市一路站可搭乘接駁車前往緣道觀音廟，V26淡水漁人碼頭站有觀音山美景及幾米主題樂園，周邊還有金色水岸自行車道及馬術園區等知名景點。

新北捷運公司提醒，煙火期間交通管制，建議搭乘輕軌等大眾運輸工具前往，淡海輕軌全線各站皆有多元行動支付，鼓勵旅客使用電子票證。旅客仍需全程佩戴口罩、保持社交安全距離，確保搭乘安全。

淡海輕軌 新北 元旦連假

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