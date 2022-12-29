多300元！ 蔣萬安：指示社會局明年發放敬老金1500元

台北市長蔣萬安上午視察社會局，了解業務職掌以及工作環境狀況。蔣萬安表示，台北市議會通過台北市重陽敬老禮金致送自治條例，會議中他已指示社會局，明年發放1500元，至於發放方式，請社會局實際了解基層里長意見 ，做完整評估。

北市府在112年預算編列6.2億餘元作為長者重陽節禮金預算，針對65歲以上未滿99歲長者重陽禮金1200元。蔣萬安實現競選時承諾會發放1500元，比柯市府多300元。

由於依柯市府的計算公式，可調整數字，未來1500元會調整？蔣萬安說，基本上請社會局做完整評估，就是朝向明年開始發放。媒體也問蔣萬安，柯文哲說長者不要65歲退休不工作，否則當米蟲，蔣萬安說，尊重每位長輩的生涯規畫。

台北市65歲以上長者人口至111年11月底統計全市是51萬4984人，預估112年9月將達到52萬餘人，如將重陽敬老金每位長者從1200元調升至1500元，預估需要1.7億元。