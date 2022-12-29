北大特區新增頂埔直達車 民眾：希望增停靠站

新北市北大特區近來人口持續攀升，早上上班時段民眾多依靠當地台北客運往返捷運轉乘，新北市議員江怡臻協調台北客運，明年1月起營運北大特區到捷運頂埔站直達車，而此直達車預計僅停靠7站，當地民眾希望能增加停靠站方便上下車。

台北客運表示，為進一步增加晨間前往捷運站的公車運能，明年1月3日試辦北大特區至捷運頂埔站直達車，該班車平常日上午7時由北大特區發車，行經大成路、學勤路、大學路、龍埔路、三角湧大橋，沿佳興路、中央路直達捷運頂埔站，提供停站少、路程快、路線直捷、載運量大的公車服務，以疏運晨間北大社區前往捷運板南線乘車人潮。

此路線使用低地板公車營運，無座位數限制，由於皆為平面道路可提供站位，可搭載約70至80位乘客，於北大特區停靠姑娘廟、大成路、森林公園、海洋公園、學勤路、台北大學正門、大學學成路口等重點站位，全線行車時間預估約25分鐘，收費方式採二段票收費。

台北客運表示本次新闢直達車路線，與現行916、922線快速公車從北大社區行駛至捷運永寧站尖峰行車時間差異不大，從臺北大學到捷運站只需16分鐘，又新闢路線停靠之捷運頂埔站為捷運板南線起點站，乘客可自由選擇捷運座位，增添不少便利性，提供乘客另一條通勤路線選擇。通車首日，台北客運將致贈每一位乘客精美造型悠遊卡。

而由於這班車講求站點少、速度快，僅提供7個提靠站供民眾上下車，因此也有當地民眾希望試營運後能提供多站停靠的副線班次，讓更多數乘客也能享有北大特區到捷運頂埔站的直達便利。

新北市議員江怡臻對此表示，由於許多北大特區民眾早上擠不上公車，因此與里長李培鈺協調台北客運新增開這班車，透過路程站比較少，有點像直達車概念，希望能夠25分鐘內從姑娘廟開到頂埔站，方便民眾前往捷運站轉乘。