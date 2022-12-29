快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

北大特區新增頂埔直達車 民眾：希望增停靠站

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台北客運明年1月3日試辦北大特區至捷運頂埔站直達車。圖／台北客運提供
台北客運明年1月3日試辦北大特區至捷運頂埔站直達車。圖／台北客運提供

新北市北大特區近來人口持續攀升，早上上班時段民眾多依靠當地台北客運往返捷運轉乘，新北市議員江怡臻協調台北客運，明年1月起營運北大特區到捷運頂埔站直達車，而此直達車預計僅停靠7站，當地民眾希望能增加停靠站方便上下車。

台北客運表示，為進一步增加晨間前往捷運站的公車運能，明年1月3日試辦北大特區至捷運頂埔站直達車，該班車平常日上午7時由北大特區發車，行經大成路、學勤路、大學路、龍埔路、三角湧大橋，沿佳興路、中央路直達捷運頂埔站，提供停站少、路程快、路線直捷、載運量大的公車服務，以疏運晨間北大社區前往捷運板南線乘車人潮。

此路線使用低地板公車營運，無座位數限制，由於皆為平面道路可提供站位，可搭載約70至80位乘客，於北大特區停靠姑娘廟、大成路、森林公園、海洋公園、學勤路、台北大學正門、大學學成路口等重點站位，全線行車時間預估約25分鐘，收費方式採二段票收費。

台北客運表示本次新闢直達車路線，與現行916、922線快速公車從北大社區行駛至捷運永寧站尖峰行車時間差異不大，從臺北大學到捷運站只需16分鐘，又新闢路線停靠之捷運頂埔站為捷運板南線起點站，乘客可自由選擇捷運座位，增添不少便利性，提供乘客另一條通勤路線選擇。通車首日，台北客運將致贈每一位乘客精美造型悠遊卡。

而由於這班車講求站點少、速度快，僅提供7個提靠站供民眾上下車，因此也有當地民眾希望試營運後能提供多站停靠的副線班次，讓更多數乘客也能享有北大特區到捷運頂埔站的直達便利。

新北市議員江怡臻對此表示，由於許多北大特區民眾早上擠不上公車，因此與里長李培鈺協調台北客運新增開這班車，透過路程站比較少，有點像直達車概念，希望能夠25分鐘內從姑娘廟開到頂埔站，方便民眾前往捷運站轉乘。

北大特區至捷運頂埔站直達車全線行車時間預估約25分鐘，收費方式採二段票收費。圖／台北客運提供
北大特區至捷運頂埔站直達車全線行車時間預估約25分鐘，收費方式採二段票收費。圖／台北客運提供

捷運 公車

延伸閱讀

議員即時開票／新北第八選區 林金結最高票 江怡臻、卓冠廷獲勝

新北土樹三鶯50萬人投票 17個投開票所都擠在這

侯友宜、徐巧芯等7大咖出馬 力挺新北議員江怡臻

細數林佳龍參選「三亂」 藍議員候選人酸：真的很會選

相關新聞

多300元！ 蔣萬安：指示社會局明年發放敬老金1500元

台北市長蔣萬安上午視察社會局，了解業務職掌以及工作環境狀況。蔣萬安表示，台北市議會通過台北市重陽敬老禮金致送自治條例，會...

北捷環狀線經營權 雙北今會商

北捷環狀線經營權營運合約至明年1月30日到期，雙北捷運局副局長今將對此開會研商，台北市長蔣萬安昨裁示北市捷運局經營權，務...

李四川出手 跨年前遠雄退縮大巨蛋圍籬、重鋪馬路

台北市副市長李四川日前晚餐後行經大巨蛋周邊，發現光復南路的路不平、人行道上還有遠雄所設的圍籬，因跨年活動在即，要求遠雄退...

新北小小創客等多新趨勢體驗營 寒假親子班開放報名

隨數位時代來臨，元宇宙、創客及直播等成為熱門話題，新北今年寒假再推市民免費電腦課程親子體驗營，包含創客體驗、程式設計、小...

汐止大同路公辦案協商3次未果 建商申請代拆協調終達共識

位於新北市汐止區大同路二段公辦都更案在今年1月就核定，核定發布實施後，因仍有未同意戶，實施者在今年7月申請市府代為拆除，...

新北將放全台最早跨年煙火 捷運公司推薦一日遊

全台最早跨年煙火「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日20點23分在淡水河「兩岸三地」施放，當日下午4點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。