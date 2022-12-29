快訊

台股早盤挫逾150點 上演萬四保衛戰 台積電股價下跌7元

葉匡時批高捷美麗島站出口「為人詬病」 網友也附和

年終將近 一年一聘的勞工 別讓權益睡著了

新北蘆洲特色共融公園 結合水鳥意象玩公園

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
兒五樓厝公園以蘆洲河濱美麗的水岸風光為發想。圖／新北市景觀處提供
兒五樓厝公園以蘆洲河濱美麗的水岸風光為發想。圖／新北市景觀處提供

新北市府為提供市民更完善且安全的休憩空間，將多處公園改造成為特色共融公園，而在蘆洲目前的8座特色共融公園中，就有許多以鷺鷥群為特色設計的遊戲場，建構出屬於蘆洲區獨一無二的鷺鷥造型滑梯。

新北市府去年開始推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」，蘆洲區也有多座特色共融公園，每座都有不同特色。蘆洲原為河流沖積而成沙洲，河岸蘆草叢生，魚蝦悠游其間，吸引鷺鷥群集覓食，所以得名「鷺洲」，而在蘆洲目前的8座特色共融公園中，就有許多以此為特色設計的遊戲場。

最新完工的兒五樓厝公園以蘆洲河濱美麗的水岸風光為發想，將蘆洲獨特的濕地生態意象放進了公園。「鳥棲土丘」提供孩子們攀爬場域以及經典的磨石滑梯，可以練習專注力與大肌肉，「土丘隧道」則有彩繪水鳥及沙沙聲遊戲板，在遊玩同時認識水鳥貼近大自然。

全新改造的三民公園則以鷺鷥作為主題，建構出屬於蘆洲區獨一無二的鷺鷥造型滑梯，滑梯整體大量採用細格編織網，讓小朋友不僅可以滑梯，也同時包含攀爬的遊戲模式，遊戲場內還有多樣挑戰性設施，並且鋪面採用多種天然材料組成，帶給小朋友多層次體驗。

新北景觀處表示，除了這兩個公園之外，蘆洲區還有鷺鷥意象天幕籃球場的蘆洲公園、以柳樹為遊具設計主題的柳堤公園、環河公園與永康公園等多座特色共融公園，每座都有不同特色。

三民公園以鷺鷥作為主題。圖／新北市景觀處提供
三民公園以鷺鷥作為主題。圖／新北市景觀處提供

濕地

延伸閱讀

新北殯儀館停車場驚傳砍人 只因車擋道被按一聲喇叭

被點名事故率死亡人數高 新北：已跨單位合作宣導

推銷新北農漁產品 侯友宜籲過年多採購

蘆洲違章鐵皮屋暗藏職業賭場列管 屋主自行拆除減少損失

相關新聞

北捷環狀線經營權 雙北今會商

北捷環狀線經營權營運合約至明年1月30日到期，雙北捷運局副局長今將對此開會研商，台北市長蔣萬安昨裁示北市捷運局經營權，務...

新北蘆洲特色共融公園 結合水鳥意象玩公園

新北市府為提供市民更完善且安全的休憩空間，將多處公園改造成為特色共融公園，而在蘆洲目前的8座特色共融公園中，就有許多以鷺...

「瀰漫整個空氣中」！新北中和深夜飄惡臭 環保局查看未發現汙染源

臉書社團「我是中和人」，日前有網友在社團寫到每星期連城路347巷附近空氣都有惡臭氣味，是不是有人在製毒或利用夜間排放，...

拚零碳城市 新北將設氣候基金

為加速新北市邁向2050零碳城市的目標，新北市府昨在市政會議通過「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案，成立新北市氣候基...

亮麗橘世代／彭敏華當志工 圓夢宣講助人

彭敏華4年前開始擔任新北性平講師，曾中年失業的她，一度陷入迷惘，直到加入志工隊，才找到窮盡一生都要做的事。她因高中起半工...

汐止中興路涵洞水漏不停 下雨積水濕滑要改善

汐止區中興路涵洞，因為橋頂上面不斷滴水，尤其下大雨漏水更嚴重，造成行人走的地面嚴重積水，有時要涉水過很不方便，所以，今(28)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。