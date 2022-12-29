「瀰漫整個空氣中」！新北中和深夜飄惡臭 環保局查看未發現汙染源

臉書社團「我是中和人」，日前有網友在社團寫到每星期連城路347巷附近空氣都有惡臭氣味，是不是有人在製毒或利用夜間排放，不知如何處理？新北市環保局接獲通報後前往查看，但未立即查獲惡臭來源。

除了版主質疑有人在附近深夜製毒，也有網友表示水溝常常有很像排泄物的惡臭，還以為附近有養殖業、幾次半夜去客戶那邊經過的時候，惡臭氣體彌漫整個空氣之中、那味道相當刺鼻。

新北市環保局對此表示，前天深夜23時許派員前往中和區連城路347巷巡查，巷弄內為菜市場，未有工廠等固定污染源，現場可能因擴散條件致使味道消散不明顯，故未當場發現異味情事，另訪談巷內民眾表示未聞到異味。

環保局說，由於異味污染排放會隨天氣、風向等因素進而影響異味感受，倘若再次發現汙染情形，請民眾立即撥打新北市政府1999服務專線反映，並協助提供相關汙染訊息如汙染時段、詳細地點、氣味特性及發生時風向等，稽查人員即可依照民眾資訊研擬稽查策略，加速查獲可疑汙染源。