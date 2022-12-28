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守護喵星人出沒 塭仔圳工地圍籬設友善貓道

中央社／ 新北28日電

塭仔圳重劃區內各項工程正積極施作中，但卻有動保團體反映工地流浪貓出沒，擔心因受困工程圍籬喪命，地政局和動保處研究並發揮創意創設了友善貓道，共同守護喵星人

面積近400公頃的新泰塭仔圳市地重劃案完成所有地上物拆遷後，今年積極進行重劃工程，根據地政局統計，全年出動超過8000輛次的挖土機、吊車、吊卡車等施工車輛，多達22個工作面同時進行。

地政局表示，目前正建置地下污水、排水及共同管線設施，以及道路與替代便道鋪設、高壓電塔地下化等工程；但有動保團體向工地反映，工地周邊有流浪貓出沒，憂心浪貓不慎誤入工區，遭大片圍籬阻擋而受困。

地政局股長吳信達向中央社記者表示，重劃區過去確實有逾百隻浪貓出沒，主要聚集在新莊中正路以南的區域，在工地內進出施工的大型車輛及工地圍籬威脅下，確實可能讓浪貓受困並危及其生命，因此地政局就和動保處、動保團體多次研商因應方案。

他說，由於人工驅趕動作敏捷的貓咪，效果不彰，於是決定仿生態廊道方式設置友善貓道，但過去從來沒有為喵星人設置過貓道，最後只好土法煉鋼，藉由創意來設計出可讓浪貓進出圍籬的友善貓道。

吳信達表示，貓道參酌貓咪特有的跳躍能力及避免流浪狗闖入或遭小朋友拉扯破壞，設計了離地1公尺的友善貓道，特別選擇貓隻頻繁出沒的圍籬兩端設置，共在3處圍籬設置，未來也會視需要再增設，以避免浪貓受困，共同守護喵星人。

他表示，塭仔圳重劃區積極施工下，預定明年下半年將可興建3條計畫道路，其中，聯絡中環路、新北大道、中正路的計畫道路寬達30公尺，另外還有鄰接中環路、泰林路及幸福路的公四公園，以及鄰近義學國中的公兒三公園等，也都將在明年完工，屆時，塭仔圳將有另一番不同風貌。

浪貓 喵星人 重劃區

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