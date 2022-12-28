議員籲麥仔園都計聽人民心聲 新北：沒預設立場

新訂三峽都市計畫（麥仔園地區）公告徵求意見今天舉行座談會，新北市議員卓冠廷指出，新北市府應傾聽人民聲音。新北市城鄉局長黃國峰表示，目前還在最初階段，沒預設立場。

新北市政府城鄉發展局15日發布新聞稿指出，新訂三峽都市計畫（麥仔園地區）是台北大學社區特定區東側、農業改良場南側、三峽河範圍線以西、三峽都市計畫區北側的非都市土地辦理新訂都市計畫，面積約118公頃。

城鄉發展局當時表示，現況除農地使用外，也有零星住宅聚落、廟宇及未登記工廠分布，同時因地區內公共設施不足，導致公共服務設施缺乏、消防安全設施不足。考量空間發展及城鄉發展次序，配合捷運三鶯線將於民國112年完工，將以捷運站為核心規劃未來發展定位及空間機能。

三峽龍埔里自救會召集人劉千榕告訴中央社記者，三峽區龍埔里農業區已遭強制徵收5次，先前拿的土地都是百公頃起跳，現在僅有的只剩下新北市府說的118公頃，居民已陳情非常多次主張這裡不要都市計畫，結果又出現新的都市計畫，市府完全聽不進居民心聲。

劉千榕表示，像是過去捷運三鶯線機廠用地徵收本來只是要做捷運維修站，但還擴大徵收地段作為住商開發區，「這是政府為了毀滅龍埔里農業區做的手段」。

她講到激動處還哽咽地說，「不管在地居民怎麼說、說破了嘴，市府都不理我們」。

地方人士表示，今天開會主要分成2派，自救會認為家庭都在這裡，反對被徵收、迫遷；另一派聲音認為北大特區開發已滿，捷運附近本來就要開發，徵收後該如何補償等。

地方人士說，現階段有3個課題要解決，首先是農民農地可能被毀掉，無法耕作；再來是有不少合法住戶不想被徵收；最後是當地也有一些非合法工廠，新北市府雖說會協助輔導，但大家還是會擔心沒工作。

卓冠廷表示，北大特區發展已超過當初規劃的容納量，麥仔園計畫應妥善規劃以便解決問題，而非製造問題。

他說，過去5次徵收都讓當地居民不滿意，這也是居民現在不信任新北市府主因。農地農用仍是核心價值，請新北市府尊重在地鄉親保留家園的意志，沒有強制徵收才能安居樂業。

卓冠廷表示，就像2020年三鶯線LB05站徵收農地14.1公頃，但機廠用地其實僅需1.84公頃，其餘土地提供建商蓋15棟商業大樓，這種作法是政府徵收農地涉圖利建商，猶如「美河市」翻版，絕不能再發生。

對此，黃國峰指出，今天辦理座談會屬於還在最初期的「公告徵求意見」階段，目前連最初草案都沒有，蒐集民眾聲音後會進行草案規劃、都市計畫公展、受理人民陳情、納入都市計畫委員會審議等，期間都會傾聽人民聲音，盡量保障人民權益，本來就沒預設立場。

黃國峰說，都市計畫主要是希望促進周邊開發繁榮，畢竟捷運經過會需要周邊土地，有些地方劃為農業發展區也尚無不可，都會尊重。現在透過區段徵收是合作開發概念，相對一般徵收是銀貨兩訖，區段徵收分配抵價地給市民，對居民財產權更有保障。