環狀線營運交接 侯友宜稱將與蔣萬安做最後溝通

新北市委託台北捷運公司經營捷運環狀線第一階段路線，將於明年1月底期滿；新北市長侯友宜對是否會和台北市長蔣萬安商談表示，雙北已做交接準備，兩市長也會再做最後溝通。

捷運環狀線分為第一階段、南環段、北環段和東環段，第一階段由新北市出資、中央補助興建，通車後委由台北捷運公司代為營運，預定於2023年1月31日交接由新北捷運公司自行營運。

侯友宜今天出席111年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體頒獎典禮時接受媒體聯訪，媒體詢及環狀線移轉經營權，會跟蔣萬安談談嗎？

侯友宜表示，雙北一直針對環狀線的營運計畫在做交接準備，從前任台北市長柯文哲到現任的蔣萬安，都會按照營運契約分階段進行，讓營運不中斷，順利交接完畢。

侯友宜指出，雙北的機關都已經在洽談當中，一定會在雙北合作的平台裡面討論，「兩位市長，大家也會再做最後的溝通，把事情做到順利跟妥當」。

媒體追問對兵役制度調整的意見，侯友宜表示，政府最重要的是如何讓人民安心，所以整個政府的政策跟路線一定要說清楚，尤其是整個配套的完善性，更要把後續事情跟人民做一個說明及報告，讓人民能夠安心，讓國家能夠和平穩定，才是最重要。