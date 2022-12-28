新北市表揚「領航金獎」 淡水區關懷弱勢協會獲最佳奉獻獎

新北市社會局今天舉辦111年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體頒獎，其中獲得社團「領航金獎」的淡水關懷弱勢協會，長期在北海岸服務弱勢，新北市長侯友宜表示，協會理事長蔡錦賢號召理監事和志工，長年關懷淡水、三芝、石門、八里的弱勢民眾，即使疫情爆發，仍不忘照顧弱勢，是北海岸的「巨人」。

蔡錦賢表示，小時候家窮，阿嬤牽著他的手到處去張羅，阿嬤告訴他說，今日受人點滴，改天有能力時，一定要回饋，因此他創立協會，立志幫助弱勢。

協會理事蔡揚月梅表示，有次去訪視案家，發現屋內黑漆漆，一個小孩光溜溜的，也沒包尿片，原來是案家為了省電費，沒開燈，讓他感觸很深。

社會局長張錦麗表示，她每年至少要到淡水參加三次大活動，包括春節、端午、中秋等，淡水區關懷弱勢協會都會結合在地所有資源來幫助弱勢，包含慰助金、民生物資等，一年要發出1千萬元的善款，是北海岸最佳的社福夥伴。

新北市社會局表示，2017年起開辦人民團體領航金獎，表彰服務社會、奉獻人群的優質團體，並成為新北超過5000家人團的年度盛會。今年以「疫起關懷、一起挺你」為主題，表彰金獎32家，銀獎53家，銅獎79家及公益獎100家，總計264家，由侯友宜及副市長劉和然接力頒發。

典禮中同時表揚134家修正組織章程，保障理監事單一性別不低於1/3的社團，其中大新板愛心關懷協會、民俗技藝發展協會、退休校長協會、新莊區長壽會和鶯歌林姓宗親會等5家獲得性別平等典範獎。社會局長張錦麗說，新北女性理監事比例已接近四成，率先達成CEDAW國家報告委員建議的目標