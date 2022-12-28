快訊

打炒房前快跑？于美人時機掌握精準 兩次賣豪宅都增值

升升不息…北台灣近8500戶拿房子借錢 未來壓力恐爆表

海軍陸戰士官鑑測遭炸傷 傷情曝光仍未出手術房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市表揚「領航金獎」 淡水區關懷弱勢協會獲最佳奉獻獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
獲得社團「領航金獎」的淡水關懷弱勢協會，長期在北海岸服務弱勢。記者江婉儀／攝影
獲得社團「領航金獎」的淡水關懷弱勢協會，長期在北海岸服務弱勢。記者江婉儀／攝影

新北市社會局今天舉辦111年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體頒獎，其中獲得社團「領航金獎」的淡水關懷弱勢協會，長期在北海岸服務弱勢，新北市長侯友宜表示，協會理事長蔡錦賢號召理監事和志工，長年關懷淡水、三芝、石門、八里的弱勢民眾，即使疫情爆發，仍不忘照顧弱勢，是北海岸的「巨人」。

蔡錦賢表示，小時候家窮，阿嬤牽著他的手到處去張羅，阿嬤告訴他說，今日受人點滴，改天有能力時，一定要回饋，因此他創立協會，立志幫助弱勢。

協會理事蔡揚月梅表示，有次去訪視案家，發現屋內黑漆漆，一個小孩光溜溜的，也沒包尿片，原來是案家為了省電費，沒開燈，讓他感觸很深。

社會局長張錦麗表示，她每年至少要到淡水參加三次大活動，包括春節、端午、中秋等，淡水區關懷弱勢協會都會結合在地所有資源來幫助弱勢，包含慰助金、民生物資等，一年要發出1千萬元的善款，是北海岸最佳的社福夥伴。

新北市社會局表示，2017年起開辦人民團體領航金獎，表彰服務社會、奉獻人群的優質團體，並成為新北超過5000家人團的年度盛會。今年以「疫起關懷、一起挺你」為主題，表彰金獎32家，銀獎53家，銅獎79家及公益獎100家，總計264家，由侯友宜及副市長劉和然接力頒發。

典禮中同時表揚134家修正組織章程，保障理監事單一性別不低於1/3的社團，其中大新板愛心關懷協會、民俗技藝發展協會、退休校長協會、新莊區長壽會和鶯歌林姓宗親會等5家獲得性別平等典範獎。社會局長張錦麗說，新北女性理監事比例已接近四成，率先達成CEDAW國家報告委員建議的目標

新北市長 淡水 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜新任期 各黨團期待市府能加速規畫興建工程

幕後／蔡錦賢為何放棄選新北副議長 最後關頭投給蔣根煌

影／新北市議長選舉結果出爐 蔣根煌拿下38票連任

新北議長選舉藍與無黨合作 侯友宜：尊重議會自主性

相關新聞

新首長上任明首次行政院會 新北：未收到邀請

新一任縣市首長已在12月25日正式就職，而明天是百里侯上任後首次行政院會，過往都會邀請各縣市首長出席院會，對於是否有收到...

新北市表揚「領航金獎」 淡水區關懷弱勢協會獲最佳奉獻獎

新北市社會局今天舉辦111年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體頒獎，其中獲得社團「領航金獎」的淡水關懷弱勢協會...

被點名事故率死亡人數高 新北：已跨單位合作宣導

交通部今天召開道安說明會公布，今年1至10月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加，交通部長王國材更點名，30日內...

跨年將至 北市觀傳局邀民眾賞煙火後多條路線夜遊台北

台北市觀光傳播局今天表示，「台北最High新年城-2023跨年晚會」12月31日晚間7時將在市府前市民廣場熱鬧登場，當天...

台北二二八館更新預展今開展 帶觀眾正視過往歷史

台北二二八紀念館今天辦理「After That 在那之後 台北二二八紀念館常設展示更新預展」開展活動，展覽以研究團隊的規...

新北交通事故死數驚人 交通局：科技執法並提高見警率

交通部今日公布最新道路安全數據，其中新北今年死亡人數位居各縣市第二，死亡人數成長量更為全國第一。新北交通局回應，主要都為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。