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被點名事故率死亡人數高 新北：已跨單位合作宣導

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
交通部長王國材今主持道安說明會。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今主持道安說明會。記者周湘芸／攝影

交通部今天召開道安說明會公布，今年1至10月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加，交通部長王國材更點名，30日內死亡人數前5高縣市包括高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人。新北市交通局長鐘鳴時表示，目前已跨單位合作向長者宣導交安觀念，成效將在明年初檢討。

針對被點名事故率偏高，鍾鳴時表示，目前看到是一到九月，新北從五月就有發現這個問題，並開始執行機車安全月專案與台北合作發動交通事故防治，到了九月交通安全月，很遺憾老人機車事故還是居高，十月起全面啟動動員計畫，安排交通安全宣導，與社會、衛生、警察、區公所合作，提醒長者和汽機車駕駛人注意長者行動緩慢，應該多多關心，目前持續做相關宣導工作，整體效果預估要到明年一、二月會再檢討。

鍾鳴時表示，只要發生事故都需要檢討改善，中央也請到五位道安教授協助新北市改善，建議包含取締違規路口停車等，若從每十萬人平均發生事故率看，新北雖是六都第二低，僅次於台北市，這次被點名，相信王部長是在提醒數據的變化，不是批評指責，新北也希望可以藉由跨局處合作，希望讓改善長者用路安全與習慣。

此外，鍾鳴時也說，酒駕防治也要加倍，市長侯友宜已責成警察局加強取締，另科技執法啟動後，因可二十四小時營運，讓不少民眾覺得執法太嚴格，但系統發現有違法事實就檢舉，這是要改善長久錯誤駕駛行為，要矯正就是需要長期革命才能做到。

交通部長

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