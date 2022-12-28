跨年將至 北市觀傳局邀民眾賞煙火後多條路線夜遊台北

台北市觀光傳播局今天表示，「台北最High新年城-2023跨年晚會」12月31日晚間7時將在市府前市民廣場熱鬧登場，當天台北捷運42小時不收班，邀請民眾欣賞完台北101煙火秀後，把握機會「夜遊台北」，無論是走訪24小時書店、深夜咖啡館，或登高俯瞰台北夜景，跨年官網已推薦多條「跨年元旦連假推薦行程」，讓新的一年精彩展開。

觀傳局指出，從仁愛圓環步行至市府前跨年晚會現場，路段頭尾設置了巨大光束拱門，搭配跨年主題營造「台北就是未來」視覺，並以光線流動象徵川流不息的人潮、車潮，如同不斷向前推進的時間，與民眾一同迎接2023的到來。

觀傳局說，在精彩的跨年晚會後，可步行至夜市大啖小吃，再安排一趟腳底按摩、全身放鬆之旅，或是轉往北投泡湯，暖胃又暖身，釋放一整年的壓力與疲憊。

觀傳局表示，對於喜歡閱讀的民眾，新年第一天一定要走訪24小時信義誠品書店，細細品味書中文字；或是帶著書本拜訪巷弄間深夜咖啡館，享受濃郁的咖啡香環繞，忘卻紛擾、沉澱心靈，感受寧靜的美好。

至於喜歡挑戰自我的人，觀傳局也建議，貓空、象山、劍潭山「老地方觀機平台」、福州山等，搭乘捷運就能輕鬆到達，在2023年的第一天，以不同角度欣賞大台北的夜景；下山後還能到大稻埕等老城區品嚐「傳統台北滋味」，用一碗熱湯或飯麵暖胃，迎接新年曙光。