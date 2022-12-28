台北二二八館更新預展今開展 帶觀眾正視過往歷史

台北二二八紀念館今天辦理「After That 在那之後 台北二二八紀念館常設展示更新預展」開展活動，展覽以研究團隊的規畫案為底本，時間軸訂為二戰後（1945年）起迄今，呈現歷史進程的數個重要片段，做為常設展示更新的預展，除了展示二二八事件的歷史內容外，還肩負獲取觀眾對常設展示更新的意見回饋，紀念館將收集來自民眾的建言，列入未來常設展示更新規畫時的參考依據。

台北市文化局表示，更新預展自今天起至明年3月12日期間展出。這次更新預展陳列圖文、展品復刻展示、多媒體藝術裝置，與影音內容，介紹二二八事件及其後續的進程，也讓觀眾了解二二八紀念館在歷史事件中扮演的重要角色，期盼帶領觀眾正視台灣過往歷史。

台北二二八紀念館館長蕭明治致詞時表示，二二八紀念館常設展在2011年更新後，迄今已超過十年，策展內容以及館內設備均有待更新，而二二八紀念館於2020年指定為直轄市定古蹟後，將於進行古蹟修復時一併更新常設展內容，館方委託中央大學歷史所教授鄭政誠組織團隊進行先期規畫，同時擷取相關重點規畫這次預展內容。

文化局表示，未來常設展將不同於過往涵蓋全台二二八事件的論述方式，改以側重大台北地區歷史事件為主軸，同時將受難者家屬也納入展覽規畫，更將台北二二八紀念館前身台北放送局的歷史放到未來常設展內容，透過預展能讓各界了解未來常設展內容，同時也將把觀眾意見納入常設展規畫參考。

文化局表示，展覽以研究團隊的規畫案為底本，將展覽時間軸訂為1945年起迄今，呈現歷史進程的數個重要片段。台灣在二戰結束後被國民政府接收，統治者由日本政府替換成國民政府，戰爭後到二二八事件的發生的期間，經歷過戰爭的台灣社會景況出現種種變化。