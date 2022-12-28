新北交通事故死數驚人 交通局：科技執法並提高見警率

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府盼科技執法提升見警率，減少交通死傷事故。記者周宗禎／翻攝
新北市府盼科技執法提升見警率，減少交通死傷事故。記者周宗禎／翻攝

交通部今日公布最新道路安全數據，其中新北今年死亡人數位居各縣市第二，死亡人數成長量更為全國第一。新北交通局回應，主要都為機車違規及高齡者事故，因此新北今年新增17處科技執法、第四季提高見警率，另外也在公園、宮廟等地，或者透過里長及里幹事做道路安全宣導教育，盼民眾小心注意，也不要有違規行為。

我國交通環境被外媒評論為「行人地獄」，昨深夜在台中甚至有母嬰因遭撞而死亡，引發討論。適逢今年道安數據出爐，交通部今召開道安說明會，部長王國材點名，30日內死亡人數前5高縣市都是今年縣市長連任的縣市，中央地方若不一起努力，中央著急也沒有用。

王國材指出，今年1到10月有2560人死亡，呈上升趨勢，人數最高前5高縣市包括高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人。

道安會執秘黃運貴提到，今年1至10月交通事故比去年同期增加1萬5750件（+5.5%）、增加149人死亡（+6.2%）；其中30日死亡人數較去年同期增加最多的5縣市，累計增加188人，分別為新北（+58）、彰化（+49）、高雄（+42）、竹縣（+24）、竹市（+15）。

新北交通局交通安全科長林碧芬坦言，近期交通死傷數字情況確實不好，主要原因都是機車及高齡者事故，所以這是市府近年來一直努力的重點，包含教育宣導及科技執法等手段。

林碧芬說明，行人及高齡者事故，主要是遭撞；其中根據族群來看，新北每年有三萬多人達到長者年齡，因此交通局也協同社會局、民政局等，到宮廟、公園，或者透過里長、里幹事做道安宣導教育。

林碧芬指出，駕駛違規則以機車居多，所以在今年第四季也協同警察局在多處提高見警率，過去可能以罰單當作標準，現在則以出勤時數當作標準，在半年內要有一定時數才算達標；另外，12月也啟用多處科技執法，全新北今年單點多項科技執法就新增17處。

林碧芬呼籲，很多事故還是違規造成，因此鼓勵民眾不要違規、闖紅燈、搶黃燈、違規穿越馬路等行為，否則政府做再多也還是會有事故發生。

新北市府盼藉科技執法減少違規，進而減少交通死傷事故。圖／警方提供
新北市府盼藉科技執法減少違規，進而減少交通死傷事故。圖／警方提供

科技執法

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