佛光山千碗臘八粥結緣 汐止民眾寒冬中好溫暖

為紀念佛陀成道的日子，國際佛光會汐止一分會，舉辦送臘八粥結緣的活動，在汐止的江北里活動中心現場烹煮好幾鍋的臘八粥，分裝成1500碗提供民眾免費享用，雖然，氣冷颼颼，不過，活動中心裡，卻是暖呼呼。

國際佛光會汐止一會長傅子宴說，臘八粥結緣的活動跟江北里借場地舉行，佛陀成道紀念日，今年煮了1500杯與大家結緣，很感謝里長、志工以及師兄師姊一起協助幫忙。

國際佛光會汐止一分會，一大早，就到了江北里活動中心，要準備大概1500碗的臘八粥，和民眾結緣，而除了佛光山之外，江北里也出動志工，因為，要煮臘八粥真的很費工，所以，前幾天志工就開始忙著備料，當天一早五點就來煮，粥煮好了，又開始忙著裝碗，除了許多分裝成箱要送給公家機關、弱勢團體，現場也有不少民眾來，吃碗平安粥，寒冬中好溫暖。

汐止區副區長林明玲表示，因為佛陀成道紀念日，很多志工在活動中心煮很溫暖人心的臘八粥分享給有緣人，現場濔漫很溫暖的氣氛。

江北里長謝祚敏指出，非常感謝佛光山汐止分會來里內舉辦一年一度的臘八粥活動，感恩佛陀也感恩志工一大早四、五點就來幫忙，一碗熱呼呼的臘八粥讓民眾吃在嘴裡、暖在心裡。