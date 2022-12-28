淡水公23共融式公園啟用 輕軌車箱特色主題

新北市淡水區新市鎮公23共融遊戲場公園在今(28)日正式啟用，淡水區公所在市府「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」的協助及指導下，公23公園遊戲場，以淡海輕軌為主題進行設計，公園內共有4節輕軌外型車箱，車箱內搭配互動性遊戲設施，讓小朋友玩得不亦樂乎。

家長也說，住在附近孩子每天都在期待這座公園什麼時後開放，現在終於可以帶孩子來玩，設施也非常豐富，又很方便。另外遊戲場內除輕軌車箱主體遊戲區外，還有盪鞦韆、溜索、礫石坑、鑽孔、攀爬繩、Push-Bike、溜滑梯及野餐區等多樣遊憩休閒設施，其中多項設施如盪鞦韆、溜滑梯、溜索與Push-Bike都為目前兒童非常喜愛遊具，遊戲場完工後不但可增添親子互動時光，也讓視覺景觀上更加豐富活潑。

淡水區長巫宗仁表示，感謝市府的經費補助及議員的大力支持，讓淡水區公所能以淡海輕軌捷運為主題設計出民眾所期待的大型兒童遊戲場，是一座多功能適合親子遊憩的好地方，也讓淡水區的居民不用出遠門也可以享受到豐富且具有特色的遊戲設施，後續公所將持續推動設置或更新轄內設施環境，建構更完善及多元的休憩空間。