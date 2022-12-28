瑞芳國小運用VR教學 讓學習無所不在更實境

隨著科技的進步及教學的翻轉，讓學習無所不在，瑞芳國小近年除了購置VR教材外，亦積極參與VR相關增能研習，培養VR教材自製能力，讓學生在容易潮濕多雨的東北角地區，也能開心自主學習，用VR實境認識家鄉的一景一物。

瑞芳國小近幾年推動數位教育有成，也自製VR教材攤位體驗活動、運用VR教學及因才網自主學習的公開授課。自製VR教材攤位體驗活動主要是呈現教師VR教材，讓參與了解VR教材與領域課程的結合。

鑑於瑞芳區時常下雨，帶孩子到基隆河實際踏查相對困難，於是老師利用課餘時間，用360相機，到基隆河步道進行拍攝，包含橋樑、動植物、相關建設，製作成實境學習影像，讓孩子在課堂上，透過VR的操作，探究孩子生活經驗的場景，引發孩子熱絡的討論與學習，並結合平板，孩子將討論結果上傳教學平台，進行互學。

同學江采璇表示，在上英語課中，使用VR我學到了許多我從來沒有看過的事物，可以更有效率的完成我的學業，學習會讓有些人變得如此痛苦，但使用VR來學習可以增進學習的效率，不會讓學習變得如此複雜。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，CLASS-VR的教學運用會幫我們克服時間、空間及氣候因素，讓孩子在教室內也能像在真實環境中學習，在課程準備到課程實踐，也落實12年國教課綱精神，在生活脈絡中學習，探究問題能力。