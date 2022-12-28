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東北角子弟愛家愛鄉 集資送紅包助貧苦民眾

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
東北角環保觀光促進協會到平溪區進行發放慰問，共有十位民眾受助，民眾很感激。 圖／觀天下有線電視提供
東北角環保觀光促進協會到平溪區進行發放慰問，共有十位民眾受助，民眾很感激。 圖／觀天下有線電視提供

東北角環保觀光促進協會每年來到東北角地區，舉行冬令救濟送愛回故鄉的活動，針對地方的弱勢族群，發放愛心善款，今(28)日到平溪區進行發放慰問，共有十位民眾受助，民眾很感激。

歲末年終時刻，東北角環保觀光協進會一行人，來到瑞芳，平溪，雙溪，貢寮，舉行歲末寒冬送暖，關懷地方的活動，針對偏鄉地區，真正需要幫助的人，捐助愛心善款，落實關懷鄉里，關心社會的精神。

東北角環保觀光促進協會簡德福說，協會會員們都是從小在瑞芳、貢寮、以及平雙溪，土生土長的在地人，在外地工作小有成就，行有餘力之時回饋家鄉，為地方推動建設，回饋地方，協會希望盡棉薄之力，幫助地方一些較困難的家庭。

平溪區公所主秘簡純楚說，東北角環保觀光促進協會回饋鄉里，這次平溪區共有十位弱勢民眾受助，協會發放紅包，區公所也代表這些民眾送上感謝狀，表彰協會的義舉。而這天如此溫馨的送暖活動，也為這寒冷的冬天，注入一股暖流。

平溪 貢寮 瑞芳

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