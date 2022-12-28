快訊

民進黨提敗選檢討僅點名他 林智堅致歉：願承擔責任

新科議員林杏兒疑傳樁腳現金買票 晚間以證人身分被約談

汐止中興路涵洞水漏不停 下雨積水濕滑要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區中興路涵洞水漏不停，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區中興路涵洞水漏不停，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路涵洞，因為橋頂上面不斷滴水，尤其下大雨漏水更嚴重，造成行人走的地面嚴重積水，有時要涉水過很不方便，所以，今(28)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

北峰里長陳南海說，感謝議員白珮茹關心涵洞人行空間，因為只要一下大雨漏水嚴重，有時還會滴到水，甚至地面積水磁磚濕滑走起來很危險，希望能夠盡快改善。

新北市議員白珮茹表示，前一陣子雨季，不管是買菜或是上學的民眾經過中興路高速公路涵洞時都會漏水，而且是越來越嚴重，主要的原因是伸縮縫的關係，今天高公局也有來說會進行相關的維修，但是因為現場附掛的管線非常多，另外一旁的抽水站已經經過改善，一些水管到底有沒有在使用也請養工處再次向各單位釐清。

白珮茹指出，因為要釐清是誰的管線才有辦法進行整個漏水的修復，因為如果要裝導水板，目前整個橋下已經沒有縫隙可以將板子插在連續壁裡面，所以，先去釐清各單位的管線，第二階段再請高公局研議撤底的修復，不然板子沒插好，水還是會不斷漏出來，也很感謝高公局已經在上個星期有進行初步縫隙的填補，讓漏水狀況不會這麼嚴重，行人走起來也比較安全，因為很多人都反應走過去非常濕滑，外面下大雨裡面下小雨，接下來會再跟相關單位釐清管線進行會勘研擬修復辦法。

漏水 白珮茹

延伸閱讀

積水、樹倒！「強風雨雪」襲擊北加州 還釀多處停電

名師畫春聯 汐止稅捐處可愛生肖兔迎新年

「炸彈氣旋」襲美國南方！凍爆供水管道 數百萬加侖水洩漏

與茶對話有研究 汐止茶農李陽獲冬茶特等獎

相關新聞

汐止中興路涵洞水漏不停 下雨積水濕滑要改善

汐止區中興路涵洞，因為橋頂上面不斷滴水，尤其下大雨漏水更嚴重，造成行人走的地面嚴重積水，有時要涉水過很不方便，所以，今(28)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

東北角子弟愛家愛鄉 集資送紅包助貧苦民眾

東北角環保觀光促進協會每年來到東北角地區，舉行冬令救濟送愛回故鄉的活動，針對地方的弱勢族群，發放愛心善款，今(28)日到平溪區進行發放慰問，共有十位民眾受助，民眾很感激。

瑞芳國小運用VR教學 讓學習無所不在更實境

隨著科技的進步及教學的翻轉，讓學習無所不在，瑞芳國小近年除了購置VR教材外，亦積極參與VR相關增能研習，培養VR教材自製能力，讓學生在容易潮濕多雨的東北角地區，也能開心自主學習，用VR實境認識家鄉的一景一物。

淡水公23共融式公園啟用 輕軌車箱特色主題

新北市淡水區新市鎮公23共融遊戲場公園在今(28)日正式啟用，淡水區公所在市府「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」的協助及指導下，公23公園遊戲場，以淡海輕軌為主題進行設計，公園內共有4節輕軌外型車箱，車箱內搭配互動性遊戲設施，讓小朋友玩得不亦樂乎。

佛光山千碗臘八粥結緣 汐止民眾寒冬中好溫暖

為紀念佛陀成道的日子，國際佛光會汐止一分會，舉辦送臘八粥結緣的活動，在汐止的江北里活動中心現場烹煮好幾鍋的臘八粥，分裝成1500碗提供民眾免費享用，雖然，氣冷颼颼，不過，活動中心裡，卻是暖呼呼。

新首長上任明首次行政院會 新北：未收到邀請

新一任縣市首長已在12月25日正式就職，而明天是百里侯上任後首次行政院會，過往都會邀請各縣市首長出席院會，對於是否有收到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。