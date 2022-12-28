汐止中興路涵洞水漏不停 下雨積水濕滑要改善

汐止區中興路涵洞，因為橋頂上面不斷滴水，尤其下大雨漏水更嚴重，造成行人走的地面嚴重積水，有時要涉水過很不方便，所以，今(28)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

北峰里長陳南海說，感謝議員白珮茹關心涵洞人行空間，因為只要一下大雨漏水嚴重，有時還會滴到水，甚至地面積水磁磚濕滑走起來很危險，希望能夠盡快改善。

新北市議員白珮茹表示，前一陣子雨季，不管是買菜或是上學的民眾經過中興路高速公路涵洞時都會漏水，而且是越來越嚴重，主要的原因是伸縮縫的關係，今天高公局也有來說會進行相關的維修，但是因為現場附掛的管線非常多，另外一旁的抽水站已經經過改善，一些水管到底有沒有在使用也請養工處再次向各單位釐清。

白珮茹指出，因為要釐清是誰的管線才有辦法進行整個漏水的修復，因為如果要裝導水板，目前整個橋下已經沒有縫隙可以將板子插在連續壁裡面，所以，先去釐清各單位的管線，第二階段再請高公局研議撤底的修復，不然板子沒插好，水還是會不斷漏出來，也很感謝高公局已經在上個星期有進行初步縫隙的填補，讓漏水狀況不會這麼嚴重，行人走起來也比較安全，因為很多人都反應走過去非常濕滑，外面下大雨裡面下小雨，接下來會再跟相關單位釐清管線進行會勘研擬修復辦法。