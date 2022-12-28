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備戰農曆新年安全維護 北市警中正一分局開線上協調會

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
台北市警局中正一分局今天下午召開線上協調會。記者邱奕能／翻攝
台北市警局中正一分局今天下午召開線上協調會。記者邱奕能／翻攝

加強重要節日安全維護工作明年1月1日晚上10點起上路，到1月30日晚上零時為止，台北市警局中正一分局轄內有台北車站等交通樞紐，為強化為民服務效能，兼顧防疫措施，今天邀集市府相關單位、轄內里長等，進行線上視訊協調會。

中正警一分局今天下午召開會議，由副分局長吳宜蓉主持，邀請市府相關單位、轄內里長、各級學校、商圈、百貨公司、景點、廟宇及客運業者代表，以線上視訊會議方式，召開交通順暢協調會。

會議中協調停管處針對台北車站、轉運站等公有停車場，派員實施滿場機制及協助違規停車取締；各公車客運及計程車業者配合公共運輸處加強稽查約制駕駛遵守交通法令，嚴禁違規停車候客及攬客。

中正一分局表示，為整合地區交通特性及市府行政資源，強化橫向聯繫，成立「中正一112年春節期間跨局處交通順暢」Line群組，以提供最精確的路況資訊、交通狀況及道路管制情形。

中正一分局提醒，由於台北車站是全國最重要交通樞紐，另因應國內新冠肺炎疫情政策持續放寬，出遊人潮回升，衍生龐大車流，預估於春節前、後將出現車流高峰，為確保春節連續假期交通順暢，人車平安，警方已分別針對節前、中、後，依轄區特性妥適規劃交通疏導勤務，並提醒民眾節前購物、採買應搭乘大眾運輸工具，以節省行車時間，一路順暢迎兔年。

台北市警局中正一分局今天下午召開線上協調會。記者邱奕能／翻攝
台北市警局中正一分局今天下午召開線上協調會。記者邱奕能／翻攝

台北車站 春節 新冠肺炎

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