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北市跨年晚會防踩踏 消防員進駐捷運站協助疏散
台北市跨年晚會31日在市政府前廣場舉行，鑒於南韓首爾梨泰院萬聖節活動踩踏造成嚴重死傷，消防局完成整備，將派員進駐捷運站，若遇緊急狀況協助站務人員疏散民眾，提醒進出站配合引導，不要推擠。
消防局訂定消防搶救計畫、檢查消防安全設備，當天將派遣水箱車、照明車、救護車等34輛，消防、義消共176人，配置主舞台、101大樓南側等8處，並配合衛生局規劃醫護站派駐救護員。
晚會有3百秒煙火秀，包括輪狀、笑臉等造型煙火，共1萬6970發，已依爆竹煙火管理條例相關規定申請核准，由安檢人員查核，施放前將再確認現場安全距離、警戒防護措施及施放人員資格。消防局要求101大樓對煙火餘燼飄落熱區設置告示，將派員到煙火觀賞熱點的象山六巨石宣導避免推擠。
據氣象預報，跨年受東北季風影響，早晚溫差大，可能出現局部短暫陣雨，消防局提醒做好保暖，並攜帶雨具。
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