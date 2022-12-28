視察北水處 蔣萬安：最能體現「服務型政府」的單位

台北市長蔣萬安市長上任後一刻不停地視察市府各局處，下午到台北自來水事業處聽取業務報告，並視察北水處水質中心。蔣萬安勉勵自來水處是最能體現「服務型政府」概念的單位，希望大家一起努力。

蔣萬安表示，自來水是民生基礎設施中最重要的一環，自來水的供水穩定及水質更與大台北地區約535萬民眾息息相關，因此格外重視北水處對於自來水水質的監控與管理。面對近年來極端氣候影響，市府與北水處將持續完善供水環境、穩定供水並強化災防能力，期望將台北打造成為一個宜居永續、環保節能、不缺水的優質城市。