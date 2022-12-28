憶選前夜農漁友相挺「淋雨吹風坐4小時」侯友宜：將加倍奉還

今天中午新北市長侯友宜頒發農漁友獎項，侯友宜提及選前之夜雨很大、風一直吹，農漁民都坐在台下，淋雨吹風一直到結束坐四個小時，很擔心那天農漁民會感冒，那種感動沒辦法用任何語言表達，只有厚厚做代誌，未來農漁民有需要，自己一定要更加努力、加倍奉還。

新北市農業局於今舉辦「111年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，侯友宜致詞時表示跟大家相處十幾年，這幾年中間受到大家照顧，在這4年中感謝大家持續疼愛，才有機會和大家一起為大家服務，這個情義永遠記在心裡。

他說，在選舉過程中坎坎坷坷真不簡單，不管是都市還是鄉下大家都相挺。在選前之夜雨很大風一直吹，農漁民都坐在台下，淋雨吹風一直到結束坐4個小時，很擔心那天農漁民會感冒，其實真的很感動，那種感動沒辦法用任何語言表達，只有厚厚做代誌，未來農漁民有需由，自己一定要更加努力、加倍奉還。

他表示，所以常說選舉都一時，選過就好，贏的人不用開心要做更好，輸的人不用難過，人生還有未來快樂，所以今天跟市政會議的所有人說，第二屆要做的比第一屆更好，盡心盡力全力以赴，連任的人就是要拚過自己，農會也是要比自己更好，藉由這樣的機會希望大家都平安快樂賺大錢。

侯友宜說，這幾年來大家都很拚，全台10家最好的農會新北就佔7家，農業金融表現最好，農金獎菁業獎農會都有拿到獎，包括百大青農100個就拿14個，新北也不是農業大縣但是表現很好，這是因為青農願意回來，用不一樣創意跟思維設計包裝。

侯友宜最後提到，新北雖然不是農漁業大縣，但要做的事情不會比其他縣市少，所以今天表揚是謝謝大家爭取很多榮耀，更重要的是表達新北對農漁民的關心，農產如何帶動經濟價值。今年過年過節都不用買東西，都買新北市東西，包括農會漁會青農商品，農漁會要互相幫忙，外銷部分要想辦法建構平台，外銷到其他國家，主動積極協調其他管道。