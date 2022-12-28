邁向2050淨零碳 新北公布氣候變遷因應條例草案

為加速新北市邁向2050零碳城市的目標，新北市政府今市政會議通過環保局提案《新北市氣候變遷因應行動自治條例》草案，將提送議會審議，期望藉由自治條例加速設施改善及行為改變、引導市場轉向投資綠能產業並發展綠色金融。

新北市長侯友宜表示，淨零排放是全球趨勢，目前已有超過130個國家、240個城市宣布淨零排放目標，新北市為2050達到淨零目標，推出2030三大零碳藍圖，包括打造八里區為淨零碳示範區、三重第二行政中心達成碳中和及都市更新或大型開發案導入零碳設計，今年8月也發布新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，未來將以化石燃料改用電力或零碳燃料、提升設備能源效率以減少能源使用、電力來源為再生能源或潔淨能源三策略來推動各項減碳措施，並以「不遺落任何一個人」的思維，讓全市民都成為邁向2050淨零碳的一份子。

環保局長程大維說，為讓新北市各項減碳規劃及氣候行動可以落實，參考中央審議中「氣候變遷因應法」的溫室氣體管理機制與做法，訂定《新北市氣候變遷因應行動自治條例》來作為推動淨零轉型之基礎。

自治條例草案計有11個章節，60項條文，包含建築節能、循環經濟、能源與產業創新、綠色運輸、韌性防災、零碳生活、農林增匯與碳移除、氣候治理與公正轉型等面向，除規範了建築、商業、產業、交通等面向的減碳措施及相對關係人應盡義務，也要提升城市韌性，並藉由造林增匯來達到淨零目標，而這個目標更需要藉由全民參與才得以完成。

程大維說明，新北市減碳從工業、運輸及住商3部門著手。工業部門今年10月已達成無煤工業城」；運輸部門將持續推動運具電動化，並完善公共運輸系統；住商部門則藉由自治條例「建築節能及效率提升」章節，規範建築物在符合綠建築基準下，應預留充電設備管線，進行建物溫室氣體盤查或建築能源效率推估、設置智慧化能源調控系統、綠能及儲能設備，對於既有建物欲設置充電設備，管理委員會不得拒絕，同時鼓勵建物節能改造，希望藉由各項管制、輔導、鼓勵措施，達到建物節能50%的目標。

同時將成立「新北市氣候基金」，以環保署徵收之碳費及企業響應碳中和自願捐贈作為主要收入來源，並規劃開發案及事業減量抵換機制，提供社區、企業、家戶、校園申請運用，推動提升設備能效、再生能源設置及能源轉型，以協助受影響族群共同達到碳中和目標。