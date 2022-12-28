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台北南門市場5星感恩慶！悠遊付消費單日最高享600元回饋金

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
南門市場的永順蔬菜號今年首度榮獲5星樂活名攤。記者林佳彣／攝影
南門市場的永順蔬菜號今年首度榮獲5星樂活名攤。記者林佳彣／攝影

北市南門市場今年榮獲經濟部認證「5星優良市集」，其中17個攤位摘5星樂活名攤殊榮，成績更甚以往。市場今起至明年2月28日推出「南門五星感恩慶 消費回饋迎新春」活動，將發送150萬元回饋金，民眾凡以悠遊付消費即享15％回饋金，每人單日最高600元，等於打85折優惠，預期帶動1000萬元商機。

現有257個攤位的南門市場，兩度參加素有「菜市場金馬獎」的經濟部中部辦公室「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，均奪得5星市場佳績，5星名攤數也從14攤成長為17攤，是全台最多5星名攤的市場，今年首度摘星為南門牛羊肉店、永順蔬菜號、秦鈺軒珠寶。

產發局表示，不只南門市場，士東市場、寧夏市場都摘5星榮譽，4星市集則有9座，市府特別加碼回饋消費者，盼透過振興活動活絡市場商機。

南門市場自治會長王銓國說，市場再奪佳績，歸功於攤商一起努力，此次獲市府150萬元補助金，推出使用悠遊付消費就享15%回饋金，等於85折優惠，每天都可來且不限金額，藉此回饋消費者的長期支持，歡迎大家來採買年貨、享好康、過好年，預期可帶動千萬元商機。

產發局長陳俊安指出，疫情期間，市場持續推動數位轉型，導入電子支付、發展網路電商，今年感謝南門市場為台北市爭光，對於後疫情時代，民眾出門消費動力增加，盼回饋活動能刺激消費者來市場採買，活絡經濟。

南門市場感恩慶即日起至2月28日，每人每天累積回饋上限600元，隔天重新計算，回饋金將於活動結束後1個月內進帳悠遊付電子支付錢包，回饋金150萬元發完為止。

南門年菜採購資訊、活動詳情可上臉書「南門市場」、「臺北好市發聲」，以及悠遊卡官網查詢

不少民眾會來南門市場採買生鮮、乾貨、熟食、百貨商品。記者林佳彣／攝影
不少民眾會來南門市場採買生鮮、乾貨、熟食、百貨商品。記者林佳彣／攝影
不少民眾會來南門市場採買生鮮、乾貨、熟食、百貨商品。記者林佳彣／攝影
不少民眾會來南門市場採買生鮮、乾貨、熟食、百貨商品。記者林佳彣／攝影
南門市場的南門牛羊肉店今年首度榮獲5星樂活名攤，產發局長陳俊安（右）予以肯定。記者林佳彣／攝影
南門市場的南門牛羊肉店今年首度榮獲5星樂活名攤，產發局長陳俊安（右）予以肯定。記者林佳彣／攝影
南門市場今年榮獲經濟部認證「5星優良市集」，今起至明年2月28日推出「南門五星感恩慶 消費回饋迎新春」活動，民眾凡以悠遊付消費即享15％回饋金，預期可帶動1000萬元商機。 記者林佳彣／攝影
南門市場今年榮獲經濟部認證「5星優良市集」，今起至明年2月28日推出「南門五星感恩慶 消費回饋迎新春」活動，民眾凡以悠遊付消費即享15％回饋金，預期可帶動1000萬元商機。 記者林佳彣／攝影
南門市場的秦鈺軒珠寶今年首度榮獲5星樂活名攤。記者林佳彣／攝影
南門市場的秦鈺軒珠寶今年首度榮獲5星樂活名攤。記者林佳彣／攝影

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