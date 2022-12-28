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青農台灣繡球花海美到爆 新北巿府IG助攻讚數破140萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
金山青農高逢謙，為高家繡球花經營第三代，從小就協助父母經營，看見父母因長期彎腰種花導致脊椎受傷，下定決心回家接棒。圖／新北市農業局提供
金山青農高逢謙，為高家繡球花經營第三代，從小就協助父母經營，看見父母因長期彎腰種花導致脊椎受傷，下定決心回家接棒。圖／新北市農業局提供

37歲的新北市金山青農高逢謙，為高家繡球花經營第三代，從小就協助父母經營，看見父母因長期彎腰種花導致脊椎受傷，下定決心回家接棒。他接手後打造繡球花海觀光景點，超美花海被IG官方關注到，轉發於IG官方版面因此破142萬讚數。

高逢謙今天上午接受新北市農業局頒發第6屆百大青農殊榮，他目前經營3區的繡球花田，觀光花田加上生產園區共約8公頃，並於花季時開放其他青農進駐擺攤，帶動在地農業與農友發展，同時也外銷繡球花苗至馬來西亞，並持續開發新產品，如永生繡球花或與花藝業者配合節日推出花圈DIY材料包等，打造繡球花全年經濟，因具規模生產並帶動地區產業與其他青農共同成長之遴選標準，今年獲選為第6屆百大青農。

高逢謙表示，起初回家接手經營時，發現因過去多使用化肥，以致土壤硬化，花卉不易吸水，後來改用有機質肥料，改善土壤促進花卉生長，進而打造出繡球花海。曾經因網友拍照分享於IG上，讓瀏覽數短時間按讚人數激增。父母經營時多以傳統生產銷售，主要用於一般景觀造景用，產值及產能固定，為提高收益，在高逢謙接手後，除了保有原先花卉市場外，也引入觀光休閒。

新北市農業局於今舉辦「111年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，邀請新北市30家績優農漁會及優秀農漁友共襄盛舉，新北各農漁會信用金融表現優異，在第16屆農金獎10個獎項中奪下4組特優獎(第一名)，另外也有3家農會獲得第11屆菁業獎，各農會及農漁友表現績優，新北市長侯友宜頒發匾額及獎座，向所有農漁會及農漁友表達感謝，並期勉大家未來一起為新北農業打拼。

除了農漁會獲佳績外，農漁民亦拿下好成績，青農高逢謙種植繡球花，獲選為「第6屆百大青農」，此外在咖啡、茶葉及蜂蜜等多項農特產品全國性品質評鑑競賽，新北農漁友均獲得佳績。

新北市長侯友宜表示，今年新北農漁業表現亮眼，市府將秉持「創造健康」理念，持續供應優質、安心農漁產品，讓消費民眾能夠選購產地直送當季的美味，建立消費者信賴的健康農產品牌，並打造友善從農從漁環境，創造農會、農民及市民的三贏局面。為了打造出身心靈環境的三大健康，市府作為農漁民後盾，辦理全國唯一的「農漁民長者健康檢查」，全方位守護農漁民健康，唯有農漁民健康，才能打造農業健康市，未來市府也會繼續擔任農漁會、農漁友及市民後盾，一起為農漁業打拚，續創農業佳績。

高逢謙(右二)今天上午接受新北市農業局頒發第6屆百大青農殊榮。記者李定宇／攝影
高逢謙(右二)今天上午接受新北市農業局頒發第6屆百大青農殊榮。記者李定宇／攝影
高逢謙接手後打造繡球花海觀光景點，超美花海被IG官方關注到，轉發於IG官方版面因此破142萬讚數。圖／新北市農業局提供
高逢謙接手後打造繡球花海觀光景點，超美花海被IG官方關注到，轉發於IG官方版面因此破142萬讚數。圖／新北市農業局提供

新北市長 青農 漁民

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