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民間認養漳和濕地 新北攜手企業守護綠碳

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市環保局今舉辦新北漳和濕地企業認養暨捐贈，推動公私協力維護溼地環境模式。圖／新北市環保局提供
新北市環保局今舉辦新北漳和濕地企業認養暨捐贈，推動公私協力維護溼地環境模式。圖／新北市環保局提供

新北市都會型人工濕地園區「漳和濕地」，具有淨化水質、生態保育、棲地復育、滯洪調節等功能，新北市環保局今舉辦新北漳和濕地企業認養暨捐贈，推動公私協力維護溼地環境模式，和潤企業為第一個認養「漳和濕地」的民間公司，同時更捐贈50件青蛙裝於維護環境使用，與環保局守護濕地永續發展與生態多樣性。

新北市環保局長程大維表示，漳和濕地早期原為農業耕作的蓄水埤塘與灌溉水路，都市化後失去原有功用，環保局向高速公路局認養土地、並於前年申請水利署前瞻基礎建設補助，耗時6個月完成優化棲地、改善園區設施等工程，打造出新北市首座都會型人工濕地，總面積6.7公頃，水域面積約0.9公頃，每日處理水量約500CMD，利用低碳節能淨化工法，把中坑灌渠污染負荷轉化成為每年可提供約41公噸碳匯的綠寶石，今年漳和濕地更獲得經濟部水利署第三屆水環境大賞「樂活生態獎」的肯定。

程大維表示，漳和濕地具有水質淨化、蓄水調洪、補注地下水及微氣候調節等功能，也兼具景觀休憩的附加價值，是新北市重要的環境教育場域。今日環保局透過企業認養濕地的公私協力創新模式，與和潤企業一同守護漳和濕地。和潤企業不但將關愛環境的心化作實際行動，更捐贈50件青蛙裝，讓參與濕地水域區的維運同仁無後顧之憂、讓保育體驗的民眾有良好的配備。

和潤企業本部長廖欽佐協理說，企業一直以來秉持與環境共好的理念推動各項降低環境衝擊的措施，也積極參與淨灘、淨山、植樹、發展綠能，本次更參與守護新北市首座都會型人工濕地，成為首個認養守護漳和濕地的企業，除捐贈冠名防水褲青蛙裝外，未來將投入近200名員工挽袖參與外來種移除作業。

環保局也將提供依季節客製化的環境教育課程，讓參與員工對濕地生態有更深刻的了解。期望透過企業的影響力，呼籲大眾及員工一起投入綠色行動，讓這片濕地生態越來越豐富、固碳效果越來越好。

環保局說明，漳和濕地園區生態豐富多樣，已發現有90種鳥類、116種蝴蝶、49種蜻蜓與豆娘、384種植物，期望在公私協力合作有更多企業加入守護漳和濕地行列，環保局也將持續辦理濕地環境教育活動，鼓勵民眾多多參與，一起認識濕地、守護濕地。

和潤企業捐贈50件青蛙裝，讓參與濕地水域區的維運同仁無後顧之憂、讓保育體驗的民眾有良好的配備。圖／新北市環保局提供
和潤企業捐贈50件青蛙裝，讓參與濕地水域區的維運同仁無後顧之憂、讓保育體驗的民眾有良好的配備。圖／新北市環保局提供

人工濕地 認養

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