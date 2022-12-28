北市低收入戶數較去年增加291戶 這兩類人數也上升

北市主計處公布，北市低收入戶，較去年增加291戶，第1、4類低收入戶人數較上年同期增加，餘第0、2、3類人數均較上年同期減少，並以第3類減少660人(-7.6%)減幅最大。

主計處指出，第0類為全戶均無收入者；第1類為每人月收入小於等於2308元者；第2類為每人月收入大於2308元、小於等於8079元者；第3類為每人月收入大於8079元、小於等於1萬1541元者；第4類為每人月收入大於1萬1541元，小於等於1萬8682元者。

主計處表示，今年11月底，北市低收入戶計有2.2萬戶、4.4萬人；同年1月至11月第0、1、2類低收入戶家庭生活補助計發放7.2萬人次、7.4億元，市民急難救助計發放0.4萬人次、0.1億元。

為協助經濟弱勢者獲得基本生活保障，北市政府針對低收入戶發放生活補助。依社會局統計，民國111年11月底北市低收入戶，其中以第4類2.6萬人(占58.7%)最多；市府針對第0、1、2類低收入戶提供低收入戶家庭生活補助，111年1月至11月計發放7.2萬人次、7.4億元，較上年同期增加0.2萬人次(3.4%)、0.4億元(5.6%)。

另市府針對生活突然發生困難或身體遭受嚴重傷病及其他意外變故的市民，提供市民急難救助，因110年疫情警戒至第三級，致失業、部分工時或遭無薪休假進而生活陷困之市民增加，110年全年市民急難救助達4.4萬人次、1.8億元，分別較103年增加4.0萬人(9.4倍)、1.6億元(9.4倍)。

111年1月至11月市民急難救助，計發放0.4萬人次、0.1億元，分別較110年同期減少3.9萬人次(-90.1%)及1.6億元(-92.0%)，主因111年未實施COVID-19疫情三級警戒，受疫情影響生活陷困之市民減少所致。