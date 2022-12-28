新北塭仔圳重劃區內22處工程施工 重要道路、公園預計明年完工

新泰塭仔圳市地重劃案已完成所有地上物拆遷，新北市地政局表示，目前有22個工程同時進行，施工項目為地下汙水、排水及共同管線設施建置，其他還包括道路及替代便道鋪設、高壓電塔地下化等，奠定基盤建設雛形。因塭仔圳部分地區地勢低窪，易有積淹水，工區內陸續施做18個臨時滯洪沉砂池，主要幹道旁亦挖掘臨時排水道，改善淹水問題。

地政局表示，塭仔圳重劃工程著重於城市基盤設施布建，隨著地上物拆遷進度，今年初工區陸續圍上白色圍籬、噴塗「塭仔圳在這 改變就從這」等字樣，清楚標示出重劃範圍，工區內多個工班接續進駐，汙水立坑、推管、排水箱涵建置、管線遷移等各項工程先後展開。

2月開通輔大醫院急診室前的救護車便道，7月配合三和路改道而設置的替代便道啟用，再到11月瓊林路及周邊道路改道並啟用替代道路，還有10多條計畫道路已經開挖整地，為塭仔圳重劃區路面上的交通系統、路面下的汙水及排水設施打造出基礎樣貌。

地政局指出，除了工程施作外，施工期間也要求承包廠商確保工區周邊及保留區居民權益，接獲民眾建議或請求應立即協助，例如針對民眾反映停車位不足、區域易淹水、遭偷倒垃圾等，評估後共增設23處臨時停車場，提供近3000個汽機車停車位，亦協助周邊溝渠清淤、廢棄物清運等。

另外，動保團體曾向工地反映，工地周邊住宅區偶有浪貓出沒，憂心浪貓不慎誤入工區，遭大片圍籬阻擋而受困，經新北市動保處評估可行性後，承包商在3處圍籬上架設友善貓道助浪貓脫困。