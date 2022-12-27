解內湖交通？議員質疑內湖交警數倒數第4 交大：已調增

台北市長蔣萬安上任，三大重點工作包括大巨蛋、內湖交通及都市更新。有議員質疑，全北市12個行政區，內湖交通問題最嚴重，分配到的交通警察員額數卻僅39人，在12個行政區中倒數第4，要求改善。北市交通警察大隊表示，已逐步調增內湖分隊員額，現已經有42人，為14個分局交通分隊中排名第8。後續也將通盤考量各分隊配置人數，也會協同義交招募新人、補足內湖義交缺額。

蔣萬安選前喊出解決內湖交通塞車問題，不過議員李明賢調閱資料發現，台北市12個行政區，內湖分配到的交通警察員額僅39人，人數僅多過南港、北投、及萬華，對比台北市的交通熱區，中正編列超過百名交通警察，大安、信義及中山區也都編列超過50名以上交警，更遑論直屬大隊仍有173名交警可調度。

甚至除了內湖區的交通員警員額不足，配合交通疏導的義交，內湖中隊也長期缺額5人，從交通警察人數配置、義交長期缺額，凸顯前市長柯文哲重視內科交通，根本只是口號喊喊。

李明賢說，內湖交通是蔣市府上任後，必須面臨的十大魔王關卡之一，正因交通員警數不足，導致重大路口警力配置不足，只能由義交指揮效果實在有限；甚至出現車禍事故，做筆錄時間動輒半小時或一小時，事故車輛不能移動又影響交通動線，其他還有違停等相關違規無法立即處理，交通警力不夠後遺症很多。

台北市交通警察大隊表示，交通警察大隊是依據各分局轄區交通狀況特性，如交通事故件數、尖峰交通疏導崗位數、分局編制警力及臨時勤務等，通盤考量各分隊配置人數。目前內湖分隊員額以增為42人，未來將持續偕同義交大隊，透過多元管道積極對外招募新血，並調派其他轄區義交中隊協勤。