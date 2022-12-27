蔣萬安走訪市警局 明年7月防割手套袖套成北市警個裝

台北市長蔣萬安上任後，昨走訪市警局聽取北市治安狀況，會中特別關注執勤員警安全問題，將防割手套、袖套普及到每位警員成為個人裝備；市警局規劃，明年將動用第二預備金1442萬元，採購防割手套、袖套及電擊槍等裝備，7月就能到位。

原先依據市警局現有的多功能臂式盾牌、防割衣、防割袖套及手套、防暴鋼叉、多功能氣動式網槍等新式裝備，由博理基金會捐贈，市警局配發給第一線派出所等外勤員警，保障值勤同仁安全，但數量還是稍顯不足。

蔣萬安昨天下午走訪市警局，待了約100分鐘，除在警局內聽取警局長楊源明進行簡報，會後也強調要當警察最堅實的後盾，並關心起第一線員警執勤安全問題，要將防割手套、袖套普及到每位外勤員警都能擁有。

除了蔣萬安關注，市議會、前市長柯文哲任內都曾開會討論。台北市警局規劃動支市府第二預備金，在明年添購防割手套、防割袖套及電擊器等警用裝備；其中防割手套、袖套將列為個人裝備1人1雙，分別採購4975雙、5223雙，而電擊器將依制服員警巡邏班次，每班2人個配發1枝，刑事人員以小隊為單位配發1枝，預計添購260枝。總金額約1442萬元，明年7月份就能採購到位。