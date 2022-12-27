溫馨過好年 汐止橫科里弱勢家庭獲贈物資
離農曆春節剩下不到一個月的時間，歲末年終，為了讓弱勢家庭也能夠溫馨過年，今(27)日觀天下有線電視公司等單位準備了白米、餅乾等生活物資，送到橫科市民活動中心，希望弱勢家庭都能夠平安過好年。
觀天下有線電視公司經理陳文龍表示，里長詹清山平常做很多公益的活動，深受地方肯定，觀天下有線電視也共襄盛舉，捐贈一批生活物資給里民，希望大家過個好年。
橫科里長詹清山指出，今年橫科里寒冬送暖特別感謝觀天下、還有橫科的攜手做愛心以及橫科里的全家便利商店老闆，他們幾乎每到佳節都會送物資給里民，比較低收的弱勢家庭，真的很感謝，也祝大家新年快樂、平安健康。
今年橫科里共有三個單位寒冬送暖，提供了不同的生活物資，就是希望讓弱勢家庭、獨居長輩都能溫馨過好年，當天也將社會各界送的生活物資一一送到民眾的手上，里長詹清山也特地頒發感謝狀，感謝他們這幾年來，對弱勢家庭的關心。
民眾也很感謝社會各界的協助，社會上處處有溫暖，弱勢家庭也帶著大家滿滿的愛心物資，溫馨過好年。
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