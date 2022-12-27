年關將至 侯友宜要加強力道取締酒駕

新北市長侯友宜今天上午於道安會報中表示，年終歲末，尾牙聚餐活動多，他己指示警察局、交通局將酒駕違規取締和宣導列為重點工作。交通局也報告，今年1至10月交通死亡人數為263人，肇事主因前三名是未注意車前狀況、違反號誌管制和指揮、未依規定讓車。

侯友宜在會中介紹新任副市長朱惕之，由他接任道安會報副召集人。侯說，交通安全，市府團隊必全力以赴；新的一年，交通安全工作更要創新、年輕化，即快速調整，因為有心就有力，有心就要創新。

副市長朱惕之表示，新北市各行政區有不同的交通問題，交通、警察、工務等相關單位執行道安工作，透過計畫、執行、檢核及改善行動來滾動檢討及調整，以期改善交通、有效防制事故的發生。

針對交通事故分析，交通局交通安全科長林碧芬指出，新北市今年1至10月交通事故30日內死亡人數計263人，每10萬人死亡率為六都次低；其中肇事前三大主因依序是未注意車前狀況、違反號誌管制和指揮、未依規定讓車；因此警察局持續加強交通違規執法勤務，並善用科技執法，提高執法強度，來維護路人安全。

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，新北市近4年來增設42處左轉專用道以打通路口瓶頸；同時，今年截至本月19日止，已完成125處路口號誌建置不斷電系統，藉由交通工程手段，來維護交通安全與秩序。

交通局長鍾鳴時表示，明年將依據行政院「道路交通秩序與交通安全改進方案」，以交通事故30日內死亡人數每年較前一年度下降5%為目標，除每月加強監控事故數據，道安團隊更將加強橫向聯繫、積極推動各項肇事防制工作，維護市民交通安全。