名師畫春聯 汐止稅捐處可愛生肖兔迎新年

新的一年就要到了，新北市政府稅捐稽徵處汐止分處趕在歲末年終，舉辦捐發票送春聯活動，和往年一樣，邀請唐菁老師現場揮毫寫春聯，金色墨水增添喜氣，還加入了可愛生肖的插畫，玉兔迎春增添喜氣。

市府稅捐處汐止分處主任邱美玲表示，為了提早迎接兔年的到來，在歲末之際再度邀請到書法名家唐菁老師來到汐止分處現場揮毫，今年新北市稅捐處有辦112年名家揮毫迎新春的活動，汐止是第一站，也會陸續在其他分處舉辦，民眾只要捐贈11到12月還沒有開獎的雲端發票，或是申辦一組手機條碼，就可以獲得風格獨具的兔年的祈福春聯，捐發票換春聯，募得的發票會全數捐給慈善公益團體，也希望大家一起發揮愛心一起做公益。

書法老師唐菁指出，很高興稅捐處每年都辦有意義的贈送春聯活動，這個活動大概已經辦了二十年，相當的不容易，民眾反應都很熱絡，也很喜歡，那春聯光寫比較傳統，所以，有加了一些插圖在裡面，尤其每年都有12生肖，將生肖都畫在春聯裡，民眾反應都不錯。

稅捐處做公益，唐菁老師每年都共襄盛舉，在當天吸引不少多民眾排隊索取，因為揮毫的字美，還很有創意，畫春聯，不但有民眾拿手機拍老師揮毫，結合插畫的春聯更是讓民眾愛不釋手，其中一款隱藏版的春聯，畫了很有質感的鞭炮搭上金色字體迎春，整幅春聯看起來好熱鬧，大受歡迎，像是畫了明年生肖兔子的玉兔迎春春聯，很討喜。

邱美玲指出，今年也有摸彩送好禮，有送發財金的活動，也鼓勵大家一起參與，另外，也要利用這機會再次提醒民眾，今年地價稅已經在11月開徵了，如果到現在還沒繳納、或是也不記得自己到底繳了沒，都可以打電話或直接到稅捐處查詢。