守護偏鄉治安20年 瑞芳警局所長石錫顧榮退

今年就快要結束了，瑞芳警分局也在年末為兩位即將退休的派出所員警辦理榮退儀式，其中牡丹派出所所長石錫顧，在警界服務已有四十年，在東北角服務的時間就有二十多年，在偏鄉地區的治安，扮演重要的守護神。

偏鄉地區治安和交通，全靠他們來守護，瑞芳分局為兩位即將在年底退休的牡丹派出所石錫顧所長及平溪分駐所丁坤村副所長辦理一個簡單隆重的頒獎儀式，兩位在警界資歷深厚，尤其石錫顧待過十分和九份派出所，都是觀光客到訪的旅遊勝地，交通動線和治安都靠他來把關。

牡丹派出所所長石錫顧說，在東北角服務將近二十年，不管是在哪一個派出所，他都盡力做好自己的角色，為民服務永遠是第一，也因此和地方培養出深厚的情誼，感謝地方上長官和鄉親的愛護，讓他可以順利退休，為他的警察生涯畫下完美的句點。

瑞芳分局長謝龍富表示，感謝石錫顧和丁坤村從警生涯近40年，期間戮力從公，將人生的最精華歲月奉獻給了國家社會，全心全力守護民眾的安全，並期許兩人在人生新階段能繼續發光發熱。