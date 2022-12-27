照護「變型金剛」來了！智能床鋪變身成為輪椅、移位床

台東基督教醫院迦南護理之家，近期引進智能設備「變型金剛」：三合一移位床，床體可依需求進行變身，既是床鋪，也能成為輪椅、移位床，許多照護者稱讚不已，只要操作遙控器，就能輕鬆移動住民。讓住民外出、上復康巴士外出看診都方便。

迦南護理之家護理長林宗瑩表示，照服員稱「變形金剛」，因為「床體」與「床椅」既能連結又可自由分離。

她說，要操作遙控器輕鬆移出可分離的床椅後，成為一張能自由移動、上下復康巴士的「輪椅」。到醫院看診、做相關檢查，這張輪椅也能直接變成檢查床，不必反覆轉移位，讓照服員工作更方便。

迦南護理之家105歲住民陳林阿嬤的兒子陳敏正表示，觀察母親使用三合一移位床，這讓高齡母親躺臥、坐著到移動都不必轉移到其他床或輪椅，減少移動過程中的不適感。

「現在抱長輩轉移位很輕鬆！」照服員胡氏鶯操作使用「變形金剛」後表示，只要操作遙控器就能輕鬆又安全完成坐起、離床動作，幫重度失能長輩離床不再是件困難事，臨床照護的工作更省時、省力。