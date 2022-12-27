故宮南院台灣意象展開幕 深入台灣歷史的科技互動

「科技如何轉換台灣歷史為可觀、可遊，又可看得懂的展覽？」故宮南院上午舉行「台灣意象展」PARTⅡ開幕，透過數位科技，呈現歷史上的台灣風物以及台灣人文各種樣貌，共有三大展區，帶觀眾體驗台灣之味。

台灣意象展覽開幕，由共同主辦的故宮數位資訊室主任王揮雄、南院處長彭子程、台大人類學博物館長林開世、台灣歷史博物館長張隆志、順益台灣原住民博物館主任林威城等主持，安排島嶼人樂舞團甩髮舞。

三大展區分別為「帝國眼中的台灣風物」、「變動中的台灣人」，交融出獨特的「台灣人經驗」；2樓大廳「沈浸劇場」（免費參觀）以7支主題影片搭配擴增實境與虛擬實境科技，體驗台灣歷史藝術人文與地理風貌。

台灣17世紀成為東西方文明交會處，早期外來訪客以獵奇者主觀想像描繪、記錄台灣，例如1728年出版的《偶像崇拜者之儀式及宗教習俗》中，一幅由法國藝術家伯納德皮卡特繪製媽祖廟，媽祖頭頂兩側各有1隻「長著翅膀」的龍，左右站立長著西洋面孔千里眼、順風耳，與其說是媽祖廟，其實更像西方教堂。

台灣住民也將訪客帶來的東西融入生活及信仰中，例如用火繩槍打獵，或有西方臉孔的大漢則化身「憨番」，扛廟角守護廟宇平安，也傳達出當時台灣住民對「番」幽默詮釋。

全新「台灣意象展」PARTⅡ展覽，其中「人群的交會」單元透過影像對照，在不斷交會、學習中，提出誰是「台灣人」的反思。台灣的文化具體而微顯現不同生活層面，常見流水席及電子琴花車成為互動裝置，從歡愉、熱鬧的場景翻轉思考社會的另一面。