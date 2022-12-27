快訊

「堅決反對延長兵役」 趙少康：國民黨執政一定改回來

估明年「這時間」達疫情高峰期 黃立民：單日5萬例不是不可能

故宮南院台灣意象展開幕 深入台灣歷史的科技互動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
島嶼人樂舞團甩髮舞開幕表演。圖／故宮南院提供
島嶼人樂舞團甩髮舞開幕表演。圖／故宮南院提供

「科技如何轉換台灣歷史為可觀、可遊，又可看得懂的展覽？」故宮南院上午舉行「台灣意象展」PARTⅡ開幕，透過數位科技，呈現歷史上的台灣風物以及台灣人文各種樣貌，共有三大展區，帶觀眾體驗台灣之味。

台灣意象展覽開幕，由共同主辦的故宮數位資訊室主任王揮雄、南院處長彭子程、台大人類學博物館長林開世、台灣歷史博物館長張隆志、順益台灣原住民博物館主任林威城等主持，安排島嶼人樂舞團甩髮舞。

三大展區分別為「帝國眼中的台灣風物」、「變動中的台灣人」，交融出獨特的「台灣人經驗」；2樓大廳「沈浸劇場」（免費參觀）以7支主題影片搭配擴增實境與虛擬實境科技，體驗台灣歷史藝術人文與地理風貌。

台灣17世紀成為東西方文明交會處，早期外來訪客以獵奇者主觀想像描繪、記錄台灣，例如1728年出版的《偶像崇拜者之儀式及宗教習俗》中，一幅由法國藝術家伯納德皮卡特繪製媽祖廟，媽祖頭頂兩側各有1隻「長著翅膀」的龍，左右站立長著西洋面孔千里眼、順風耳，與其說是媽祖廟，其實更像西方教堂。

台灣住民也將訪客帶來的東西融入生活及信仰中，例如用火繩槍打獵，或有西方臉孔的大漢則化身「憨番」，扛廟角守護廟宇平安，也傳達出當時台灣住民對「番」幽默詮釋。

全新「台灣意象展」PARTⅡ展覽，其中「人群的交會」單元透過影像對照，在不斷交會、學習中，提出誰是「台灣人」的反思。台灣的文化具體而微顯現不同生活層面，常見流水席及電子琴花車成為互動裝置，從歡愉、熱鬧的場景翻轉思考社會的另一面。

「台灣意象展」PARTⅡ展場設計多項互動裝置，如「台灣人、一家人」拍照裝置可以重疊參觀者影像，合成「新台灣人」臉；日治時期火車站就有專屬章戳供遊客刻劃旅途回憶，觀眾在「體驗摩登區」除感受30年代喫茶店場景，更可即興來場環島旅行！展期即日起到明年8月31日止。

台大人類學博物館的日治時期蕃族相貌圖。圖／故宮南院提供
台大人類學博物館的日治時期蕃族相貌圖。圖／故宮南院提供
島嶼人樂舞團甩髮舞開幕表演。圖／故宮南院提供
島嶼人樂舞團甩髮舞開幕表演。圖／故宮南院提供
伯納德皮卡特〈媽祖廟偶像崇拜者之儀式及宗教習俗〉。圖／故宮南院提供
伯納德皮卡特〈媽祖廟偶像崇拜者之儀式及宗教習俗〉。圖／故宮南院提供
島嶼人樂舞團甩髮舞開幕表演。圖／故宮南院提供
島嶼人樂舞團甩髮舞開幕表演。圖／故宮南院提供
台灣意象展「人群的多重對話」單元，以電子琴花車及辦桌呈現台灣常民文化的熱鬧喧囂。圖／故宮南院提供
台灣意象展「人群的多重對話」單元，以電子琴花車及辦桌呈現台灣常民文化的熱鬧喧囂。圖／故宮南院提供

台灣人 媽祖 博物館

延伸閱讀

一站式服務 南安石博會 設9展區

故宮南院升級2.0工程啟動！跨越人工湖鄒橋與五分車站明年3月完工

高鐵接糖鐵五分車平日載客率2成偏低 台糖不降票價不增班

故宮南院戶外美術館新添3作品 邀民眾體驗「群生」

相關新聞

6萬公斤有機質肥料 北市環保局明起開放申請免費領

台北市推廚餘變身有機質肥料行之有年，今年前3季共發放近14萬公斤，不過有些人申請後未領取，因此環保局最後一季準備多達60...

故宮文物也能延緩失智 醫：藉卡牌鼓勵長者社交、思考

對失智症患者來說，除了藥物治療外，非藥物治療也是相當重要的一環。臺北榮民總醫院失智治療及研究中心、高齡醫學中心與故宮樂齡...

年關將至 侯友宜要加強力道取締酒駕

新北市長侯友宜今天上午於道安會報中表示，年終歲末，尾牙聚餐活動多，他己指示警察局、交通局將酒駕違規取締和宣導列為重點工作...

故宮南院台灣意象展開幕 深入台灣歷史的科技互動

「科技如何轉換台灣歷史為可觀、可遊，又可看得懂的展覽？」故宮南院上午舉行「台灣意象展」PARTⅡ開幕，透過數位科技，呈現...

新北永吉國小周邊大車違規多 明年1月中啟用科技執法

新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，大車違規樣態多元，由於國小位處陶瓷重鎮，鄰近桃園八德、國道3號，為維護學童們通學安全，新北...

新北與中央推動國家電影中心二期 保存影視資產還增千個停車位

位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，在今年1月7日正式開幕。但目前1館只設置辦公室及放映廳，為了增加專業典藏等空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。