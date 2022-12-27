3萬元拍攝消防猛男美女月曆 台東消防局電子版免費下載

台東縣消防局日前在社群網站，分享2023年月曆拍攝花絮，除傳統消防猛男，還有2名女隊員、吸晴指度破表，消防局表示這份月曆僅花費3萬元，電子月曆今日在台東縣消防局粉絲專頁提供下載高清版本（網站連結：https://www.facebook.com/ttfd119）。

台東縣消防局2023年月曆主角，分別來自消防局所轄不同單位，有特搜隊、高救隊、救護隊、安檢隊及搜救犬隊等，另拍攝場景及內容豐富，讓人相當驚艷，透過電子月曆呈現消防工作多面向，展現救災救護安檢專業。

消防局表示，這是台東第一次拍攝猛男美女消防電子月曆，因為紙本印刷年曆製作經費龐大，消防局預防科小編張馨予，只用2個月找齊約15名隊員和拍攝團隊，僅花費3萬元就完成電子月曆拍攝和後製。

雖然製作期間短，作品水準卻可媲美外縣市專業攝影月曆，推出造成網路上佳評及討論不斷，許多人敲碗詢問月曆哪裡索取、要開版印刷嗎？大家的聲音消防局聽到了，決定上架供民眾下載。