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新北永吉國小周邊大車違規多 明年1月中啟用科技執法

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，已於上放學三個時段，禁止15噸以上大貨車通行，明年1月15日正式執行科技執法，提醒用路人要注意。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，已於上放學三個時段，禁止15噸以上大貨車通行，明年1月15日正式執行科技執法，提醒用路人要注意。記者曾伯愷／翻攝

新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，大車違規樣態多元，由於國小位處陶瓷重鎮，鄰近桃園八德、國道3號，為維護學童們通學安全，新北市政府交通局已規劃學校周邊德昌街、德昌二街上放學時段，禁止15噸以上大貨車通行，並於明年1月15日正式科技執法，提醒用路人要注意。

三峽警方表示，新北市鶯歌區永吉國小位於陶瓷重鎮，因鄰近桃園八德、國道3號，來往大型車輛頗多，轄區警方時常接獲當地民眾反映，屢有大貨車違規行駛情事，根據統計從今年1月至今，大型車輛違規已告發237件。

為防制違規、避免事故發生，新北市政府交通局規劃學校周邊德昌二街、德昌街上放學三個時段（早上6時30分到8時許、中午12時至下午1時許、下午3時30分至下午5時30分許），禁止15噸以上大貨車通行，並於明年1月15日正式科技執法（除偵測時段性禁行大貨車之外，另增加闖紅燈及逆向行駛違規偵測功能），提醒用路人要注意。

新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，已於上放學三個時段，禁止15噸以上大貨車通行，明年1月15日正式執行科技執法，提醒用路人要注意。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，已於上放學三個時段，禁止15噸以上大貨車通行，明年1月15日正式執行科技執法，提醒用路人要注意。記者曾伯愷／翻攝

桃園 科技執法

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