新北永吉國小周邊大車違規多 明年1月中啟用科技執法

新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，大車違規樣態多元，由於國小位處陶瓷重鎮，鄰近桃園八德、國道3號，為維護學童們通學安全，新北市政府交通局已規劃學校周邊德昌街、德昌二街上放學時段，禁止15噸以上大貨車通行，並於明年1月15日正式科技執法，提醒用路人要注意。

三峽警方表示，新北市鶯歌區永吉國小位於陶瓷重鎮，因鄰近桃園八德、國道3號，來往大型車輛頗多，轄區警方時常接獲當地民眾反映，屢有大貨車違規行駛情事，根據統計從今年1月至今，大型車輛違規已告發237件。