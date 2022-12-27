聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北永吉國小周邊大車違規多 明年1月中啟用科技執法
新北市鶯歌區永吉國小周邊路段，大車違規樣態多元，由於國小位處陶瓷重鎮，鄰近桃園八德、國道3號，為維護學童們通學安全，新北市政府交通局已規劃學校周邊德昌街、德昌二街上放學時段，禁止15噸以上大貨車通行，並於明年1月15日正式科技執法，提醒用路人要注意。
三峽警方表示，新北市鶯歌區永吉國小位於陶瓷重鎮，因鄰近桃園八德、國道3號，來往大型車輛頗多，轄區警方時常接獲當地民眾反映，屢有大貨車違規行駛情事，根據統計從今年1月至今，大型車輛違規已告發237件。
為防制違規、避免事故發生，新北市政府交通局規劃學校周邊德昌二街、德昌街上放學三個時段（早上6時30分到8時許、中午12時至下午1時許、下午3時30分至下午5時30分許），禁止15噸以上大貨車通行，並於明年1月15日正式科技執法（除偵測時段性禁行大貨車之外，另增加闖紅燈及逆向行駛違規偵測功能），提醒用路人要注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言