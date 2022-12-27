新北與中央推動國家電影中心二期 保存影視資產還增千個停車位

位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，在今年1月7日正式開幕。但目前1館只設置辦公室及放映廳，為了增加專業典藏等空間，新北市政府配合辦理「國家電影文化中心2期場館」都市計畫變更作業，並從12月23日起公告公開展覽，除可保存重要影視資產外，還可提供1000個汽機車停車位。

為提昇國家整體電影文化產業，並執行國家影視及廣播文化資料典藏及推廣政策，新北市政府與文化部跨部門合作於新莊副都心地區籌建國家級影視博物館，其中1期場館由新北市政府興辦，並於今年1月7日由國影中心正式營運。

新北市城鄉局表示，但受限土地使用條件，1期場館僅優先設置辦公室及放映廳，另為增加專業典藏、數位展覽、互動體驗、人才培育等空間，積極規劃籌建2期場館，辦理「國家電影文化中心2期場館」都市計畫變更作業。

本次由文化部、新聞局、交通局及城鄉局等跨局處合作檢討，以行政院核定的建設計畫為使用核心，搭配地方交通停車需求，將用地變更為「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」，除延續2期場館興建，用以保存推廣國家重要電影文化視聽資產，並達到充實民眾文化內涵提升生活品質、帶動新莊周邊產業專用區發展之目標外，更維持原停車場用地功能，至少提供公共汽、機車停車位各500個，強化地區公設機能滿足停車需求。

城鄉局長黃國峰表示，市府推動翻轉溪北-打造三核心的施政目標，新莊副都心地區近年機場捷運、環狀線等交通建設陸續完工，周邊亦有產業及大型商場進駐，實屬發展成熟交通便利之區域。

本案計畫書、圖及公告等相關資訊，可於新北市城鄉發展局網站（https://www.planning.ntpc.gov.tw/）點選「最新消息」之「都市計畫公告」項下查詢閱覽。