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北市校園蔣中正銅像 2年內移除13座尚有51座

中央社／ 台北27日電

配合政府處置威權象徵，台北市教育局統計，校園內的蔣中正銅像2年內已從64座減少至51座。多數還存有銅像的學校表示，將在整修興建工程時一併處理。

根據台北市教育局統計，去年3月時，台北市還有64座校園內的蔣中正銅像，到了今年12月剩下51座，減少的13座多數是學校在配合興建、整修工程時拆除，或是改置放在校史室中。

台北市國小校長協會理事長張素花認為，學校的服務對象是孩子，而孩子的世界沒有那麼複雜，且校園內除了蔣中正，也有孫中山、孔子等銅像，這些都是校史的一部分，甚至還能配合節慶裝扮。

張素花向中央社記者表示，校園內回歸教育觀點，沒有必要一定移除或保留銅像，等到校園要改建時就會自然而然地重新規劃、處理，若突然有變動反而會引起孩子的疑惑。

還留有2座蔣中正銅像的日新國小校長林裕勝說，這2座銅像已用樹木遮蔽的方式處置威權象徵，有時不只孩子沒意識到它們的存在，還曾被周邊關心的居民投訴擅自將銅像移除。

林裕勝坦言，針對此事，校方收到社會兩邊極端的意見，但目前政策並未要求立刻移除，且這2座銅像是雕塑家校友捐贈而來，具有歷史及藝術價值，所以暫時會維持現狀。

建國中學校長莊智鈞則說，2年多前的校務發展會中，全校已決議保留銅像作為課程教學使用，今年也有透過幫銅像裝扮等方式讓它轉變為教育載體，所以除非有師生提出不同意見，不然將延續保留銅像的共識。

至於內政部有提供處置威權象徵每件最高新台幣10萬元的補助，不願具名的校長表示，這個政策恐怕無法達到鼓勵的效果，因為以前若要處置蔣中正銅像，可直接向教育局申請經費，現在則要直接跟內政部申請，「光是公文層層往返，就不知道要等多久了」。

台北市長蔣萬安今天上午在市政會議前接受媒體聯訪，被問及處置威權象徵補助時表示，「民意政治是台灣的寶貴資產，民主法治是我們重視的原則，也是接下來北市府團隊施政的依據。」

台北市長 蔣中正 教育局

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