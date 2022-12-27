6萬公斤有機質肥料 北市環保局明起開放申請免費領

台北市推廚餘變身有機質肥料行之有年，今年前3季共發放近14萬公斤，不過有些人申請後未領取，因此環保局最後一季準備多達6000份，明起2天開放市民在「田園銀行網路平台」線上申請，每人10公斤免費領，1月9日起至19日農曆春節前可在市內12處就近領取。

台北市廚餘回收分為堆肥廚餘、養豬廚餘，前者製作成有機質肥料後，部分量2017年起配合台北市田園城市政策，環保局每季都會開放市民領取，每人限領1份，每份10公斤，邀請更多市民加入田園城市行列，打造台北成為綠色環保的循環城市。

環保局今年第1、2季各準備4500份，第3季則有5500份，共計1萬3964人次領取，但是有些人申請後未領走，第4季發放數量將增加到6000份。

12月28日早上11點起至12月30日早上11點，「田園銀行網路平台」開放線上申請（https://reurl.cc/7yD74k），每人限領取1份10公斤，重複登記仍只能領1份，如登記額滿將提前截止，意者請準時上線登記，以免向隅。

環保局說明，申請名單將於1月5日在官網公告，民眾可於1月9日至1月19日周間下午2點至4點30分，前往南港分隊、福德分隊、景美分隊、瑞安分隊、公館分隊、武昌分隊、社子分隊葫蘆班、建成分隊、大直停車場、木柵垃圾焚化廠、北投垃圾焚化廠、內湖垃圾焚化廠等12處領取。