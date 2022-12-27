快訊

疫情升溫 相隔月餘再破兩萬人！本土今增2萬4427例

一夜回到解放前？大陸「全面放開」 極端解封的疫情錯亂

官員大合照惹「魔獸」不爽走人？球團依賴政府奶水是問題

6萬公斤有機質肥料 北市環保局明起開放申請免費領

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台北市環保局今年最後一季準備6000份有機質肥料，提供市民朋友免費領取。圖／台北市環保局提供
台北市環保局今年最後一季準備6000份有機質肥料，提供市民朋友免費領取。圖／台北市環保局提供

北市廚餘變身有機質肥料行之有年，今年前3季共發放近14萬公斤，不過有些人申請後未領取，因此環保局最後一季準備多達6000份，明起2天開放市民在「田園銀行網路平台」線上申請，每人10公斤免費領，1月9日起至19日農曆春節前可在市內12處就近領取。

台北市廚餘回收分為堆肥廚餘、養豬廚餘，前者製作成有機質肥料後，部分量2017年起配合台北市田園城市政策，環保局每季都會開放市民領取，每人限領1份，每份10公斤，邀請更多市民加入田園城市行列，打造台北成為綠色環保的循環城市。

環保局今年第1、2季各準備4500份，第3季則有5500份，共計1萬3964人次領取，但是有些人申請後未領走，第4季發放數量將增加到6000份。

12月28日早上11點起至12月30日早上11點，「田園銀行網路平台」開放線上申請（https://reurl.cc/7yD74k），每人限領取1份10公斤，重複登記仍只能領1份，如登記額滿將提前截止，意者請準時上線登記，以免向隅。

環保局說明，申請名單將於1月5日在官網公告，民眾可於1月9日至1月19日周間下午2點至4點30分，前往南港分隊、福德分隊、景美分隊、瑞安分隊、公館分隊、武昌分隊、社子分隊葫蘆班、建成分隊、大直停車場、木柵垃圾焚化廠、北投垃圾焚化廠、內湖垃圾焚化廠等12處領取。

廚餘 北市 北投

延伸閱讀

南市攜手中央打擊非法濫倒 裁罰逾685萬元

北市人行道登國外「都市地獄版」 行人走到一半卻變了

北市大同區都更案 潛銷好熱

王偉忠快看！蔣萬安兌現承諾 上任就走訪清潔隊

相關新聞

6萬公斤有機質肥料 北市環保局明起開放申請免費領

台北市推廚餘變身有機質肥料行之有年，今年前3季共發放近14萬公斤，不過有些人申請後未領取，因此環保局最後一季準備多達60...

故宮文物也能延緩失智 醫：藉卡牌鼓勵長者社交、思考

對失智症患者來說，除了藥物治療外，非藥物治療也是相當重要的一環。臺北榮民總醫院失智治療及研究中心、高齡醫學中心與故宮樂齡...

吸毒母本想帶子女逃亡 新北社會局介入說服她入監

新北市一名8歲小情（化名）的媽媽因觸犯毒品刑責，月底將入監服刑。由於爸爸早已失聯，小情媽媽原想攜子女逃亡，不過在新北市社...

新北中和地政所「名師揮毫迎新春」 聽Podcast搶紅包袋

為喜迎兔年到來，新北市中和地政事務所與稅捐稽徵處中和分處合作，30日下午將舉辦「名師揮毫迎新春」活動，民眾只要捐贈電子發...

迎接新北跨河煙火 淡水3處碼頭包遊輪、聽樂團、遛小孩

跨年將至，新北市文化局配合淡水跨河煙火秀，跨年當天以「喵的水陸空派對」主題在淡水河沿岸的淡水海關碼頭、淡水漁人碼頭及關渡...

元旦連假將至 新北林口區公所推薦相揪山海一日遊

元旦假期即將到來，林口區公所推薦，可到隱身於鄉間的林口太平濱海步道可眺望台灣海峽、求財靈驗的洪福宮、網美必拍的下福活動中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。