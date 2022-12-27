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故宮文物也能延緩失智 醫：藉卡牌鼓勵長者社交、思考

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
故宮x北榮跨域合作推出「今牌人生」認知牌卡，每套60張，特別設計為大字、色彩鮮豔、厚度適中的大尺寸牌卡，便於長者閱讀、分辨與操作。圖／故宮提供
故宮x北榮跨域合作推出「今牌人生」認知牌卡，每套60張，特別設計為大字、色彩鮮豔、厚度適中的大尺寸牌卡，便於長者閱讀、分辨與操作。圖／故宮提供

失智症患者來說，除了藥物治療外，非藥物治療也是相當重要的一環。臺北榮民總醫院失智治療及研究中心、高齡醫學中心與故宮樂齡教育推廣服務共同研發「今牌人生」認知牌卡，幫助輕度認知功能障礙、極輕度失智症患者達到非藥物治療的效果。

結合藝術、醫療專業，北榮與故宮今舉行記者會，發布「今牌人生」牌卡，每套60張，是由心理師、職能治療師和故宮教育人員以長者認知需求為中心研發，涵蓋10大主題，「嬰幼兒、青壯年、老年、美食佳餚、植物花卉、飛禽走獸、生活用品、節慶四季、神話人物以及經典選件」。

臺北榮總失智治療及研究中心主任王培寧表示，「今牌人生」牌卡中涵蓋人生不同階段，以及生活中會碰觸到的植物、動物、飲食、節慶等等，每位長者看到相同的圖案，可能都有不同的聯想，以「翠玉白菜」為例，有人會想到白菜料理，有人則想到過往曾種過白菜，有非常多的延伸。

「透過卡牌進行社交活動，對長者情緒穩定、語言表達訓練都都有幫助。」王培寧指出，對於輕度失智症患者，或自覺記憶力不好的民眾，都能夠透過卡牌活動，有機會闡述過往的事情，進行聯想、延伸、思考，對於延緩失智症來說都是相當好的活動。

臺北榮總神經醫學中心主任王署君則說，現在失智症治療上，愈來愈強調非藥物治療，只要能夠讓心智活動的方式，都相當鼓勵民眾進行；長者的生活中可能較少與人互動，缺乏生活上的刺激，若能透過卡牌活動，能與小孩或其他長者進行互動，不論何種失智症患者，甚至一般民眾都能夠一同進行。

臺北榮總院長陳威明表示，隨著社會高齡化，預期失智症發生率將逐漸增加。臺北榮總自1989年致力失智症的診斷、治療與研究，除了阿茲海默症藥物試驗，也成立台灣第一個記憶門診，今年更通過失智症疾病照護品質認證。

王培寧也說，在多場工作坊活動中，個案及家屬皆獲得良好的反映回饋。未來將擴大邀請高齡服務專業機構、醫事人員、第一線助人工作者參與培訓及推廣運用，希望透過這次跨界合作，將故宮帶入家庭，也讓失智症病人從家庭走向社區。

國立故宮博物院院長吳密察則說，過去故宮要面對8到88歲的觀眾，現在不僅向下延伸，服務4歲的小小觀眾，同時也面對高齡化的挑戰，已將目標設定到要服務120歲的長者，因此故宮的員工貢獻自身對於文物上的專業，冀望各界都能與故宮跨界合作，此次與北榮合作，未來希望與整個榮總體系合作，甚至到整個北部、各行各業、全國各地都能看到故宮的異業合作，歡迎各界利用故宮的資源，讓故宮能持續走出去。

揭牌儀式及合影：(前排右起)臺北榮民總醫院神經醫學中心王署君主任、失智治療及研究中心王培寧主任、國立故宮博物院吳密察院長、臺北榮民總醫院陳威明院長、王道先生、故宮行銷業務處徐孝德處長；(後排右起)學員代表白女士、北榮黃婕甯心理師、北榮公共事務室吳建利主任、故宮行銷業務處王耀鋒副處長、北榮稻香職能治療所許庭榕所長、北投區健康服務中心吳俊良主任。圖／故宮提供
揭牌儀式及合影：(前排右起)臺北榮民總醫院神經醫學中心王署君主任、失智治療及研究中心王培寧主任、國立故宮博物院吳密察院長、臺北榮民總醫院陳威明院長、王道先生、故宮行銷業務處徐孝德處長；(後排右起)學員代表白女士、北榮黃婕甯心理師、北榮公共事務室吳建利主任、故宮行銷業務處王耀鋒副處長、北榮稻香職能治療所許庭榕所長、北投區健康服務中心吳俊良主任。圖／故宮提供
臺北榮總失智治療及研究中心王培寧主任分享「今牌人生」認知牌卡設計及藝術輔療效果。圖／故宮提供
臺北榮總失智治療及研究中心王培寧主任分享「今牌人生」認知牌卡設計及藝術輔療效果。圖／故宮提供

失智症 國立故宮博物院 榮總

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