吸毒母本想帶子女逃亡 新北社會局介入說服她入監

新北市一名8歲小情（化名）的媽媽因觸犯毒品刑責，月底將入監服刑。由於爸爸早已失聯，小情媽媽原想攜子女逃亡，不過在新北市社會局板橋第二社福中心社工介入協助下，改變想法，讓社會局安置小情與9歲的哥哥。

板橋第二社福中心督導陳思穎表示，小情媽媽單親照顧4名子女和外祖父母，她原本從事餐飲工作，希望給孩子無虞的生活環境，卻因染上毒品，2名較大的子女相繼離家。

謝杰吟說，她理解小情母親撫養多名子女的難處和心情，不過她若逃亡，2名年幼子女也必須跟著過逃亡生活，終於說服小情母入監接受法律制裁，而社福中心也允諾會將子女做最好的安置照顧，讓她無後顧之憂。

謝杰吟表示，當她將小情安置到機構時，小情突然問說「社工姐姐，媽媽在裡面會不會死掉？」讓她覺得有點心酸。自己立即安撫小情，並要小情好好聽機構社工阿姨的話，照顧好自己，等媽媽有一天出獄來接她。

小情媽媽為讓兄妹與機構內院童相處融洽，在會面時帶著小禮物分享其他院童，也利用會面時讓兄妹與外祖父視訊。小情媽媽對於社工一路的扶持寫下「我與孩子這輩子對你們感激不盡。」

社會局長張錦麗表示，父母的心靈是子女的課堂，孩子們會不斷從父母展現出的責任與勇敢中成長，而父母看見孩子的成長，也會更有動力去改變。當家庭失去功能，政府的資源雖可暫時替補，但終究無法完全取代，還是需要家長一起努力。