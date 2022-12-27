新北中和地政所「名師揮毫迎新春」 聽Podcast搶紅包袋
為喜迎兔年到來，新北市中和地政事務所與稅捐稽徵處中和分處合作，30日下午將舉辦「名師揮毫迎新春」活動，民眾只要捐贈電子發票及能獲得，募集所有發票將做公益。中和地政事務所表示，現場另備有各項地政業務諮詢人員，方便民眾各相關業務，一同喜迎新年。
中和地政事務所表示，12月30日下午2點至3點於中和地政事務所（新北市中和區復興路280號）1樓大廳辦理「名師揮毫迎新春，收聽Podcast贈紅包袋」活動。
中和地政事務所主任陳素霞表示，活動特別邀請新北市書法學會理事唐菁老師揮毫致贈吉祥春聯，為響應稅捐稽徵處中和分處提倡電子發票之相關環保政策，民眾只要捐贈電子發票1張，即可兌換唐菁親筆題字之春聯。
活動募集發票將全數捐出做為公益之用，幫助社會上需要幫助的人；另該所亦會舉辦發送紅包袋活動，只要收聽該所Podcast頻道即可獲得紅包袋，數量有限，送完為止。
陳素霞指出，活動除配合年節將至以增添節慶熱鬧氣氛，也期望增進鄰里與機關互動關係；活動現場另備有各項地政業務文宣，並由專業人員提供諮詢。
中和區地狹人稠，住房成為民眾關注焦點，地政相關業務更是民眾常詢問事項，中和地政事務所推出Podcast頻道「中和地事台」，將艱澀難懂地政知識，以輕鬆聊天方式帶民眾進入地政領域。
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