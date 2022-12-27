快訊

蔡總統延長兵役蠻幹 是面子裡子都要的政治算計

教授主動媒合！論文寫手曝：博士論文一篇10萬 其他案子一篇3萬

嘉義文化路夜市「阿池魷魚肉羹」宣布歇業 闆娘：再不休息沒命花

新北中和地政所「名師揮毫迎新春」 聽Podcast搶紅包袋

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新年即將到來，不少政府單位都舉辦新春揮毫活動，要與民眾一同迎新年。圖／本報資料照片
新年即將到來，不少政府單位都舉辦新春揮毫活動，要與民眾一同迎新年。圖／本報資料照片

為喜迎兔年到來，新北市中和地政事務所與稅捐稽徵處中和分處合作，30日下午將舉辦「名師揮毫迎新春」活動，民眾只要捐贈電子發票及能獲得，募集所有發票將做公益。中和地政事務所表示，現場另備有各項地政業務諮詢人員，方便民眾各相關業務，一同喜迎新年。

中和地政事務所表示，12月30日下午2點至3點於中和地政事務所（新北市中和區復興路280號）1樓大廳辦理「名師揮毫迎新春，收聽Podcast贈紅包袋」活動。

中和地政事務所主任陳素霞表示，活動特別邀請新北市書法學會理事唐菁老師揮毫致贈吉祥春聯，為響應稅捐稽徵處中和分處提倡電子發票之相關環保政策，民眾只要捐贈電子發票1張，即可兌換唐菁親筆題字之春聯。

活動募集發票將全數捐出做為公益之用，幫助社會上需要幫助的人；另該所亦會舉辦發送紅包袋活動，只要收聽該所Podcast頻道即可獲得紅包袋，數量有限，送完為止。

陳素霞指出，活動除配合年節將至以增添節慶熱鬧氣氛，也期望增進鄰里與機關互動關係；活動現場另備有各項地政業務文宣，並由專業人員提供諮詢。

中和區地狹人稠，住房成為民眾關注焦點，地政相關業務更是民眾常詢問事項，中和地政事務所推出Podcast頻道「中和地事台」，將艱澀難懂地政知識，以輕鬆聊天方式帶民眾進入地政領域。

新北市中和地政事務所與稅捐稽徵處聯合辦公大樓。圖／本報資料照片
新北市中和地政事務所與稅捐稽徵處聯合辦公大樓。圖／本報資料照片

電子發票 紅包 新北

延伸閱讀

【Daily Podcast】烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」／美國急凍風暴已26死／美國副總統賀錦麗官邸被故意「丟包3車移民」

新北熱門河濱公園擴增停車格 跨年前3停車場完工啟用

【Daily Podcast】美國酷寒「炸彈氣旋」／澤倫斯基訪美機密護航公開／阿富汗多名女性抗議被捕

中和人試手氣！路易莎100%中獎率「抽抽樂」，拚人品「整單5折」在這2間門市

相關新聞

北市人行道登國外「都市地獄版」 行人走到一半卻變了

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」有網友近日貼出一張台北市松山區巷弄內的人行道，原本一群小朋友...

中和地政所「名師揮毫迎新春」 聽Podcast搶紅包袋

為喜迎兔年到來，新北市中和地政事務所與稅捐稽徵處中和分處合作，30日下午將舉辦「名師揮毫迎新春」活動，民眾只要捐贈電子發...

淡北道路終招標 拚2028年完工

淡北道路規畫案是新北淡水、台北北投間塞車的重要解方，地方居民期待20多年，新北工務局昨宣布招標，要拚2028年完工。民代...

新北3河濱停車場擴建 增逾400車格

新北高灘處昨天宣布，全市河濱有3處停車場因周邊停車數量不足，決定擴建，包括新北大都會公園停車場增加122汽車格；中和秀朗...

新北元旦升旗 送2023個帆布袋

新北市府112年元旦升旗典禮，1月1日上午8時在市民廣場舉行，活動以「共好」為主題，努力讓社會共好，讓新北成為國際光榮的...

跨年晚會 蔣萬安拚零事故、交通順暢

台北市長蔣萬安上任第一周，首要挑戰就是數十萬人參與的台北市政府跨年晚會周六登場。蔣萬安表示，這是他上任首個大型活動，市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。