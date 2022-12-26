快訊

「葡萄」正確讀音該怎麼唸？ 他看小學國語課本後傻眼了

王偉忠快看！蔣萬安兌現承諾 上任就走訪清潔隊

世足賽／難以想像！女友喬治娜撫慰C羅 耶誕大禮竟是...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山特色山海特產1次滿足 青春山海線聯名禮盒限量發行

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山好物集年節禮盒網羅在地豐富山海特色產物，和在地溫泉優惠券及各式好禮。圖／金山區公所提供
金山好物集年節禮盒網羅在地豐富山海特色產物，和在地溫泉優惠券及各式好禮。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所與金山漫遊、青春山海線聯名推出特色聯名春節禮盒，以青春山海線山海概念發想，搭配金山熱門景點形象設計包裝，結合北海岸特有山海美味，今天正式發表並限量1000盒。

金山區長廖武輝表示，為振興金山在地產業，並支持在地青農創生發展，今年第3年推行金山好物集春節禮盒，藉由禮盒發表讓金山更多好物被看見，也激勵金山能研發更多新好物，討喜的禮盒包裝加上文創風格設計，買的不只是好物而是有滿滿的地方創生脈動，在這春節前夕打造「金山好物集聯名春節禮盒」，將一份金山最在地的心意最在地的祝福傳遞分享給大家。

北海創生發起人賴家華說，這是一份來自金山萬里、取材金山萬里極具地方味的限量聯名禮盒，嚴選在地知名產品，以山海交融的產品組合，讓您一次感受金山魅力，不只吃在金山還能玩在金山，將在地特有的「人、文、地、景、產」傳遞出去，創造出100個來到金山的理由。

聯名春節禮盒結合在地知名阿玉麻粩的「小麻花」、汪汪地瓜園的「地瓜爆米花」、頂級干貝的「手作干貝醬」、以及秋香特產行的「鮭魚鬆」等4項精選金山特色山海特產，並附贈限定春聯及溫泉折價券，總價值合計超過1000元，以推廣金山在地產業為目的，禮盒僅販售888元推廣價。

民眾可至金山漫遊官網點選金山好物集春節經典禮盒(https://jinshan-exploring.com.tw/tour_view.php?id=27)或親至汪汪地瓜園地瓜故事館，電話：（02）24986763現場購買，今天起接受預購，預計12月下旬出貨。

金山好物集年節禮盒網羅在地豐富山海特色產物，和在地溫泉優惠券及各式好禮。圖／金山區公所提供
金山好物集年節禮盒網羅在地豐富山海特色產物，和在地溫泉優惠券及各式好禮。圖／金山區公所提供
金山好物集年節禮盒網羅在地豐富山海特色產物，和在地溫泉優惠券及各式好禮。圖／金山區公所提供
金山好物集年節禮盒網羅在地豐富山海特色產物，和在地溫泉優惠券及各式好禮。圖／金山區公所提供

金山 春節

延伸閱讀

中油宣布：直營站春節洗車不漲價 讓大家過好年

【犬貓心歸宿】洛心／該如何愛他，才還得起那份重責

走讀文化賀年 2023春節開放體驗大宅院的年味

傳承老祖先習俗 金山六股里長輩冬至搓湯圓

相關新聞

新北2023年元旦升旗 送限量2023個帆布袋

新北市府112年元旦升旗典禮，將於明年1月1日上午8點在市民廣場舉行，活動以「共好」為主題，努力讓社會共好，讓新北市成為...

金山特色山海特產1次滿足 青春山海線聯名禮盒限量發行

新北市金山區公所與金山漫遊、青春山海線聯名推出特色聯名春節禮盒，以青春山海線山海概念發想，搭配金山熱門景點形象設計包裝，...

朱宗慶打擊樂團倉庫遭祝融 文化局今上午赴現場慰問

新北市八里區下罟子海邊昨日晚間發生鐵皮工廠火警，燒毀5間汽修廠、倉儲廠房，其中包括知名朱宗慶打擊樂團倉庫，團隊歷年檔案資...

新北熱門河濱公園擴增停車格 跨年前3停車場完工啟用

隨新北人口越來越多，停車需求也越來越大，尤其是一些熱門河濱公園，近期適逢迎接跨年，新北高灘處宣布，三處停車場近期完成擴建...

新北推出環保兩用袋「進化版」 原料50%以上用回收塑膠

新北市環保局2013年推出環保兩用袋，今再推出進化版的「再生料環保兩用袋」，原料中50%以上使用國內產出的回收塑膠，並獲...

跨年、春節將至 北市水利處提醒河濱公園禁燃炮放煙火

春節即將來臨，台北市水利處今天表示，有民眾會點鞭炮增加過年氣氛，但依照「台北市公園管理自治條例」，台北市的河濱公園禁止燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。