金山特色山海特產1次滿足 青春山海線聯名禮盒限量發行

新北市金山區公所與金山漫遊、青春山海線聯名推出特色聯名春節禮盒，以青春山海線山海概念發想，搭配金山熱門景點形象設計包裝，結合北海岸特有山海美味，今天正式發表並限量1000盒。

金山區長廖武輝表示，為振興金山在地產業，並支持在地青農創生發展，今年第3年推行金山好物集春節禮盒，藉由禮盒發表讓金山更多好物被看見，也激勵金山能研發更多新好物，討喜的禮盒包裝加上文創風格設計，買的不只是好物而是有滿滿的地方創生脈動，在這春節前夕打造「金山好物集聯名春節禮盒」，將一份金山最在地的心意最在地的祝福傳遞分享給大家。

北海創生發起人賴家華說，這是一份來自金山萬里、取材金山萬里極具地方味的限量聯名禮盒，嚴選在地知名產品，以山海交融的產品組合，讓您一次感受金山魅力，不只吃在金山還能玩在金山，將在地特有的「人、文、地、景、產」傳遞出去，創造出100個來到金山的理由。

聯名春節禮盒結合在地知名阿玉麻粩的「小麻花」、汪汪地瓜園的「地瓜爆米花」、頂級干貝的「手作干貝醬」、以及秋香特產行的「鮭魚鬆」等4項精選金山特色山海特產，並附贈限定春聯及溫泉折價券，總價值合計超過1000元，以推廣金山在地產業為目的，禮盒僅販售888元推廣價。

民眾可至金山漫遊官網點選金山好物集春節經典禮盒(https://jinshan-exploring.com.tw/tour_view.php?id=27)或親至汪汪地瓜園地瓜故事館，電話：（02）24986763現場購買，今天起接受預購，預計12月下旬出貨。