淡北道路工程公告招標 新北：拚117年通車

新北市政府表示，淡北道路工程今天起公告招標至民國112年2月9日止，力拚117年通車；完工後可與北市福國路延伸工程串聯成快捷路廊，有效紓解往來雙北的交通壅塞情形。

根據新北市府工務局發布的新聞稿，工務局長祝惠美表示，市府為加速改善台2線沉痾已久的交通阻塞問題，自109年1月淡北道路二階環評通過後，立即同步辦理用地取得及工程設計作業，於110年完成全數土地取得及設計成果核定。

祝惠美指出，行政院在今年8月拍板核定補助經費新台幣37.18億元，且在11月通過公共工程委員會經費審議後，於今天開始辦理招標。

新工處長王益翔表示，淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市北投大度路，配置雙向2車道，全長5.45公里，總工程經費44.69億餘元，工期60個月，力拚117年能完工通車。

工務局表示，淡北道路採外環道路方式興闢，在台北市重要路口採用立體化方式，以中央北路地下車行箱涵及立德路高架橋分流通過性車流；完工後的淡北道路與台北市「福國路延伸工程」串聯形成快捷路廊，可有效紓解往來雙北的交通壅塞情形。

工務局指出，對於日前台北市都市設計審議委員所提優化行人動線、強化用路人安全等意見，新北市政府已與台北市相關單位開會討論確認行穿線、槽化島的配置，將持續依審查意見修正，並不影響工程發包，且台北市路段將會等相關審議通過後才開工。