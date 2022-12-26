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新北2023年元旦升旗 送限量2023個帆布袋
新北市府112年元旦升旗典禮，將於明年1月1日上午8點在市民廣場舉行，活動以「共好」為主題，努力讓社會共好，讓新北市成為國際光榮的城市，板橋活動主場將發送限量2023個新北帆布，各行政區也會同步升旗，發送國旗毛巾、方巾或新鮮蔬菜等。
新北市長侯友宜將出席板橋主會場表演活動，將由今年榮獲全國啦啦隊錦標賽甲組冠軍的輔仁大學競技啦啦隊揭開序幕，還有莊敬高職表演藝術科大麥克T-MECK團體，帶來肢體動作，結合80、90年代嘻哈音樂及節奏，帶領市民扭腰擺臀，最後由板橋高中合唱團領唱下唱國歌，三軍退儀邦將士則負責掌旗，舉行升旗儀式。
此外，板橋主會場上午7點開始發送限量2023個「新北帆布袋」，帆布袋採用防水布料還有拉鍊夾層，並特別留白讓民眾可彩繪新年心願。無法到場的朋友也可透過民政局臉書直播同步觀禮，還可參加留言有機會抽中新北帆布袋。
其他行政區部分，三峽區在祖師廟廣場前進行升旗，現場有準備600份蔬菜包；鶯歌區發送450頂鶯歌陶瓷意象的特色國旗帽，五股則在觀音山遊客中心舉辦，並準備600條幸福方巾，貢寮區於澳底公園舉辦升旗健走活動，發送450個保溫瓶，深坑區於深坑國小辦理送出600個麻布小提袋，坪林區公所將於公所前的茶鄉廣場舉辦，帶領大家跳健康操活力迎新年。
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