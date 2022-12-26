朱宗慶打擊樂團倉庫遭祝融 文化局今上午赴現場慰問

新北市八里區下罟子海邊昨日晚間發生鐵皮工廠火警，燒毀5間汽修廠、倉儲廠房，其中包括知名朱宗慶打擊樂團倉庫，團隊歷年檔案資料幾乎付之一炬。新北文化局表示，第一時間得知後，立即代表市府聯繫並關心災損情形，今日上午也至現場慰問，後續將視樂團需求給予協助。

文化局說，朱宗慶打擊樂團位於八里倉庫起火一事，共延燒八戶連棟鐵皮工廠，其中包括打擊樂團隊承租的倉庫受波及。得知消息後，確認火警沒有造成人員傷亡。且經朱團隊部門主管初步盤點，現存於外倉的物品，包括的布景、道具、樂器和樂器箱，所幸團隊近期排練，將服裝與樂器放置於樂團。除此之外，損失歷年檔案歷史資料、影音作品屬於不具迫切影響。

文化局說，火災發生第一時間即代表市府聯繫關心，今日上午也至現場慰問樂團，同時表達後續將視樂團需求給予協助。