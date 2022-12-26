治安會報護治安 林口警加強打詐、掃黑、顧交通

新北市政府警察局林口分局今(26)日召開治安會報，廣邀轄內各級民意代表、里長、各公家機關等代表與會，各單位出席踴躍，針對轄內治安、交通等問題提出討論，警方也宣導近期最常出現的遭詐騙案例、打詐成效，強調加強打擊詐騙集團及掃蕩幫派的決心。

林口警分局表示，針對民眾常遭詐騙案件提出分析並針對不明電話應多加注意，除謹記「一聽、二掛、三查證」及「要冷靜、要查證、要報警」三要原則，另也提醒民眾小心近期最常出現的求職詐騙，詐騙集團刊登假徵才廣告，趁民眾上門面試時，強取被害人存摺、提款卡、信用卡等作為詐騙工具，甚至強行拘禁、施虐被害人，手段相當殘忍。

林口警分局偵查隊長陳為濂表示，警方化被動為主動，利用溯源上游、情資蒐證、埋伏等主動出擊詐騙集團，席間並播放分局近期破獲詐騙機房的新聞與宣導影片，警方強力攻堅、壓制罪犯的震撼畫面令人印象深刻，也強調侯市長對於打詐的重視，並在每月治安會報針對阻詐有功人員公開表揚。

另年節將至，林口警分局針對聚眾鬥毆滋事案，除事前縝密規劃勤務防制，積極防處外，發生當下亦利用優勢警力到場，強悍執法，貫徹公權力，依法逮捕偵辦，並釐清動機原因，是否有幫派背景等，透過溯源刨根模式，剷除黑幫，不許滋事份子影響民眾生活品質。

交通組長陳文雄表示，噪音車問題一直是民眾最關心的議題，警方針對夜間22時至06時會派遣警力加強攔查通報，111年已取締、攔查通報1257件，民眾若有發現噪音車相關違規，也可至市府環保局噪音車違規檢舉系統（https://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉。

林口警分局長陳忠龍也強調警方打詐決心，「台版柬埔寨案」手段相當殘忍，詐騙集團常以網路「偏門工作廣告」應徵吸引被害人上門後，限制被害人行動方式，藉此使用被害人的帳戶、證件，以從事其他詐騙不法犯行，強行迫害被害人身體健康、自由及財產安全，警方絕不容許如此惡劣的行徑，必定會嚴加查緝詐騙集團及不法份子。

另也會透過擴大臨檢、清樓等專案勤務清查可疑場所及住處，也希望大家如發現社區內有可疑人士出入場所，可提供相關情資，警方將據此清查，一旦查獲不法情事必定嚴加查辦，保護民眾身體、財產安全。最後感謝來賓們踴躍建言，分局會認真商討研議，擬定具體可行的方案，期能有效解決大家的疑慮，創造更安全、更優質的生活品環境。