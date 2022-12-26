福兔賀喜！ 汐止議員備磁鐵年曆、春聯大方送

2022年進入尾聲，就要邁入2023年，新北市議員周雅玲準備了磁鐵年曆、還有春聯大方送，大紅色的福兔賀喜春聯很討喜，希望新的一年將福氣帶給大家，也歡迎大家可以到服務處索取，一起迎接新的一年。

新北市議員周雅玲表示，不到一個禮拜的時間就要迎新送舊，新的一年即將來臨，期待磁鐵年曆的鄉親朋友們，在這裡要告訴大家好消息，2023年磁鐵年曆已經到貨，今年款式是個人很喜歡的一版，顏色鮮明之外，還有多民眾常講的字體大小的部分，今年也做了改善，把國曆及農曆字體部分，更明顯表達讓年長的長輩可以看的更清楚。

周雅玲說，明年就是兔年了，在磁鐵年曆上也有一隻兔寶寶在上頭更添喜氣，值得一提的是福兔賀喜春聯也到囉，希望民眾可以趕快服務處索取，數量有限，期待新的一年，也祝福大家好運旺旺來。